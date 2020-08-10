Талант Мамытов и Даир Кенекеев. В "Кыргызстане" два новых представителя

Списки партии "Кыргызстан" пополнили Талант Мамытов и Даир Кенекеев. Об этом сообщили в пресс-службе политобъединения.

Как отмечается, 10 августа 2020 года состоялось вручение партийных билетов новым членам партии. Партийный билет вручил председатель партии "Кыргызстан" Канатбек Исаев.

- Несмотря на сложный период, вызванный эпидемией коронавируса, мы должны участвовать в политических процессах и деятельности государства, - сказал Мамытов во время вручения.

Напомним, что в 2015 году Мамытов был избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва от политической партии "Республика-Ата Журт". Он был членом парламентского комитета по правопорядку, борьбе с

преступностью и противодействию коррупции.

С 2007 по 2009 год работал прокурором Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области. В 2010 году был избран депутатом Жогорку Кенеша V созыва от политической партии "Ата-Журт".

Вторым представителем партии стал гендиректор ОАО "Учкун" Даир Кенекеев, ранее занимавший поста вице-премьер-министра КР.

45-летний Даир Кенекеев в 2011 году возглавлял Фонд по управлению государственным имуществом. С 2015 года работал полномочным представителем правительства в Таласской области.

В 2018 году назначен гендиректором ОАО "Учкун". Предприятие известно в качестве типографии, изготавливающей документы государственного значения.