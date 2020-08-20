"Мы все не ангелы". Канатбек Азиз ответил на обвинения Суваналиева

Заместитель председателя партии "Мекеним Кыргызстан" Канатбек Азиз посоветовал кандидату от партии "Бутун Кыргызстан" Омурбеку Суваналиеву, начать поиски врагов народа и лицемеров среди своих соратников.

Поводом для реплики стало вчерашнее выступление заместителя секретаря Совета безопасности Кыргызстана. На съезде партии "Бутун Кыргызстан" он заявил, что власти проиграли криминалу и теперь в провластных партиях, которые идут на выборы, делами заправляют криминальные авторитеты и именно они стоят во главе системной коррупции в стране. К провластным партиям Омурбек Суваналиев отнес в том числе "Мекеним Кыргызстан".

"Сегодня, практически каждый кто идёт на парламентские выборы, пытается хоть как-то обозначить своё негативное отношение к "Мекеним Кыргызстан". Для чего? Во-первых, это удобно, рассчитывая таким образом, скрыть свои ошибки, нелепые союзы, неэффективные старания хоть как-то удержаться на политическом поле, и отвести таким образом от себя удар, утаивая свою беспринципность и лицемерие. Во-вторых, мы все не ангелы конечно, но мы не лицемеры уж точно. Обращаюсь ко всем кричащим политикам, в том числе Омурбеку Суваналиеву, обернуться и искать врагов страны и главное лицемеров, рядом с собой", - написал Канатбек Азиз.

Он отметил, что как минимум двое, ратующих якобы за правду и справедливость, не раз пытались попасть в списки партии "Мекеним Кыргызстан".

- Такие попытки повторюсь были не раз! Так что, предлагаю перестать, искать гниль у других, и настроить себя либо на честную борьбу, либо признать заранее о своём проигрыше, - заключил Канатбек Азиз.