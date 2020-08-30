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Кыргызстанцы в Москве отдали дань памяти погибшим соотечественницам

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- Евгений Денисенко
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В Москве 29 августа прошло мероприятие в память о кыргызстанках, погибших четыре года назад при пожаре в одной из столичных типографий. Поминальную молитву прочитали и возложили цветы к месту трагедии представители здешней кыргызской диаспоры.

Эта трагедия, получившая большой общественный резонанс не только в России и Кыргызстане, произошла 27 августа 2016 года. Огонь вспыхнул ранним утром в одном из складских помещений типографии ООО "Печатный экспресс" на Алтуфьевском шоссе и распространился молниеносно. Помещение было охвачено токсичными веществами. В маленькой комнате на четвертом этаже в ловушке оказались 16 работниц. Все они задохнулись от едкого дыма, еще один человек позже скончался в больнице. Большинство погибших - женщины в возрасте 18–25 лет, среди них четырнадцать кыргызстанок.

Следствие установило, что причиной возгорания стал неисправный светильник. А самовольное изменение конструкции здания, в котором дверь пожарного хода была заперта, не позволило сотрудникам выбраться из горящего помещения. Проверяющие выявили, что на территории складского комплекса было самовольно возведено 11 некапитальных объектов общей площадью 2 тысячи квадратных метров. В одном из них и вспыхнуло пламя.

Уголовное дело было возбуждено в отношении гендиректора типографии Сергея Москвина и главного инженера Антона Яцкова. После случившегося Москвин и Яцков, поначалу скрывавшиеся, добровольно пришли в следственные органы. Объем дела составил около 30 томов, следствие длилось более семи месяцев. Суд приговорил Москвина и Яцкова соответственно к двум с половиной и трем с половиной годам колонии-поселения. Родственники всех погибших были признаны потерпевшими. Москвин еще до вынесения приговора выплатил компенсацию большинству из них, а также компенсировал моральный вред.

"Выражаем соболезнование родным и близким погибших при этом пожаре. Это общая трагедия для всех нас! За каждой утратой – горе многих людей: отцов и матерей, дочерей и сыновей, друзей и подруг", - сказал во время поминального мероприятия председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров. Такое мероприятие проводится диаспорой ежегодно.


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URL: https://www.vb.kg/391519
Теги:
миграция, пожар, швейная отрасль, Москва, Кыргызстан
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