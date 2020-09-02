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"Бир Бол" обновила состав. Но нужны ли КР депутаты с сомнительным реноме?

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- Азиз Осмонов
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В Кыргызстане огласили практически все партийные списки кандидатов в ЖК. Среди них обновленный состав представила и партия "Бир Бол". Вот только радоваться электорату рано. Как в старом, так и в новом созыве уже слишком много темных пятен на прошлом представителей данного партийного объединения. И это без учета целого списка так и оставленных на бумаге обещаниях народу.

Лидер парламентской фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов ранее пытался оправдаться, что им не хватило мандатов в парламенте, чтобы выполнить предвыборные обещания. Вот только глава фракции явно лукавит. В ЖК у партии было 12 мандатов, а это для идейных политиков уж точно не мало. Однако, как пелось в старой песне, "хорошими делами прославиться нельзя". Поэтому, действительно прославились здесь известный "беженец" Аскарбек Шадиев и "земляк-собственник" Игорь Чудинов. Ну все по порядку...

Партийные перебежчики и астрономические расходы

Началась история партии "Бир Бол" и ее руководителя Алтынбека Сулайманова в 2014 году. Тогда бывший лидер другого политобъединения Омурбек Бабанов принял решение исключить из состава фракции сразу восемь парламентариев. А все потому, что из партии в другие тогда перебежали: Абдулатип Режевалиев, Мирлан Бакиров, Бакыт Торобаев, Тынчтыкбек Шайназаров - в "Онугуу-прогресс". Алтынбек Сулайманов, Абдыжапар Бекматов, Нурбек Мурашев, Исхак Пирматов - в "Бир бол". Именно там, под руководством первого, они и проработали в ЖК до сегодняшнего дня.

Примечательно, что Сулайманова эксперты открыто называли рупором Запада в кыргызском парламенте. Стоит напомнить, что именно он год назад лоббировал переход Кыргызстана на латиницу. Объяснял он это тем, что "мы одни остались среди тюркских народов".

В итоге в социальных сетях поднялся шум между противниками и сторонниками этой нормы. Однако депутат, видимо, явно не понимал, что писать латинскими буквами и понимать европейские языки – это вовсе не одно и то же. И это на фоне более глобальных проблем страны.

Особенно интересна декларация о доходах Алтынбека Сулайманова. Так с 2015 по 2018 год он увеличил их колоссально. И это только согласно официально опубликованных им данных.

Если в 2015 году его годовой суммарный доход составлял 889,599, а среди имущества не значились ни земельные наделы, ни недвижимость. Имелась только зарегистрированная на некоего родственника квартира в 217 квадратных метров, земельный участок в 1.3 гектара и жилой дом в 924 квадратных метра.

В 2018 году, спустя три года, картина изменилась кардинально. В декларации нардеп указал личную недвижимость в 120 м2, земли несельскохозяйственного назначения в 1.5 гектара, лошадей на 3780000 тысяч сомов, а суммарный доход политика увеличился почти на 4 миллиона сомов, достигнув отметки в 4,403,527 сомов. При этом суммарные расходы были еще существеннее - 8655664,48. И откуда политик черпал разницу, остается лишь догадываться. И это, напомним, лишь официальные цифры!

Дружба с Камчы Кольбаевым и предвыборные лозунги

Не совсем ясно и с прошлым лидера "Бир бол". Многие отрыто говорят и о его связях с криминалом. По подтвержденным данным МВД, в январе 2011 года, он и ряд других политиков отдыхали в Дубаи вместе с известным криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым. А значит, неясно, чьи именно интересы на деле лоббирует в ЖК депутат и лидер фракции Сулайманов.

Почти до конца 2019 года народный избранник владел добывающей компанией и не указывал это предприятие в своих налоговых декларациях, а впоследствии передал его известному спортсмену Мыктыбеку Мамасалиеву. Речь идет о компании "ДжейЭфСи". А это явное нарушение...

При этом в ЖК обещания парламентария избирателям выглядят, мягко говоря, обтекаемо. Например, "мы готовы выполнять свои обещания перед вами". Но уже к концу созыва, им, напомним, не хватило для этого мандатов.

Из 43-х основных предвыборных обещаний за "пятилетку" работы, партия выполнила всего 14-ть. Хотя заявляла во время агитации, что: построит завод по переработке мусора, увеличит пенсии, зарплаты и даже ВВП страны в два раза, а зарплату учителям страны и вовсе до 30 тысяч сомов ежемесячно.

Особенно интересно, что "Бир бол" обещал на "предвыборке" не менять Конституцию страны (то есть, помешать это сделать своим коллегам по ЖК). И это при том, что уже на этапе агитациb партийцы-фракционисты должны были осознавать, что переломить ситуацию в ЖК при выдвижении этой инициативы явно не получится. А значит, само по себе подобное заявление – неприкрытый популизм.

"В течение 90 дней приведем все в порядок. Поставим все на учет и цены отрегулируем в соответствии с потребительской корзиной", - обещали и "переобещивали" гражданам представители "Бир бол".

Обещали бирболовцы создать "Госагентство по развитию сельскохозяйственной кооперации". Возможно, такими посылами они пытались завоевать региональный электорат. Вот только, оказавшись в парламенте, напрочь забыли про них. Конечно, какие аграрии и учителя? Куда важней переход страны на латиницу…

Особенно интересна была инициатива партии по "открытию муниципальных казино"… Как говорится, чем голова болит…

А также заявление по "увеличению продолжительности здоровой жизни до 75 лет". Это, наверное, планировалось сделать вкупе с повышением зарплат учителям и реформирование ФОМС … И хотя большинство из предложенного, понятное дело, нашли отклик в сердцах электората, но вот на деле показали лишь склонность бирболовцев к всестороннему популизму…

Час от часу не легче

В нынешний список партии "Бир бол" не вошли часть представителей нынешнего ЖК. Но он не менее интересный, чем прошлый. Так, например, к партии примкнул Алмамбет Шыкмаматов.

Надо признать, он тоже известен в парламенте любовью к неисполнимым обещаниям. Так, например, он заявлял, что "внедрят новую систему кредитования МСБ со ставкой в 4 процента",

Депутат Алмамбет Шыкмаматов обещал поднять в парламенте вопрос по массовой вырубке деревьев, а также пригласить по данной проблеме мэра Бишкека Албека Ибраимова. Бывший градоначальник столицы так и не пришел в Жогорку Кенеш. К тому же, он говорил, что "найдет запись прилета в Бишкек российского бизнесмена Леонида Маевского, по свидетельским показаниям которого осудили лидера партии Омурбека Текебаева".

Добиться доказательств так и не удалось. Шыкмаматов оправдался тем, что бизнесмена встретили у трапа самолета и увезли на черной машине. Однако глава аэропорта Эмир Чукуев позже пояснил, что россиянин проходил паспортный контроль в общем порядке, не через VIP-зону.

Возможно, именно по этому таланту перемещать факты в нужное русло его и приняли в ряды "Бир бол".

Еще одним интересным с точки зрения сомнений является новый представитель партии Жодар Сайдилканов. В своей время он представлял так называемую передовую молодежь Кыргызстана и являлся учредителем строительной компании Integra Engineering Group, а также скандально известной стройкомпании "Гузелиш Бишкек". Компания зарегистрирована на отца и сына Разака и Жодара Сайдилкановых.

Кстати, это не единственный их бизнес. С фамилией Садилкановых связаны еще несколько компаний. Так, Жодар Сайдилканов указывается учредителем ни только Integra Engineering Groop, но и ее дочерней компании Temurs. Обе они зарегистрированы в Казахстане.

А также, согласно базе Минюста, ему принадлежит и ОсОО Integra hotel Investment учредителями - Сайдилканов Жодар Разакович, Сайдилканов Разак.

В 2018 году именно с фамилией Сайдилканова связан серьезный скандал. Агентство по продвижению и защите инвестиций намеривалось запустить 7 инвестиционных проектов на 83,5 млн долларов. И 25 млн долларов планировалось перечислить компании ОсОО Integra hotel Investment на строительство гостиницы международного класса "Новотел".

Мэрия выделила участок под нее и общественность вздрогнула. Выяснилось, что появится сеть французских отелей на месте столь необходимого городу детского садика № 55. С 2015 года участок, перед гостиницей принадлежит ОсОО "Гузелиш Бишкек". Ежегодно в бюджет столицы за 10 соток земли, не где-нибудь, а на проспекте Манаса, фирма платила всего 46 тысяч 110 сомов. Это меньше, чем 4 тысячи сомов в месяц.

На эту же компанию оформлено еще несколько тысяч квадратных метров по тому же адресу Манаса, 16. По данным Бишкекглавархитектуы, размер участка составляет 2,5 тысячи квадратных метров, агентство по продвижению инвестиций сообщало о 10,7 тысячах квадратных метров.

До того, как землю отдали "Гузелиш Бишкек" на проспекте Манаса, 16 находилась столовая. А еще раньше по этому адресу работал детский сад №55. В 1994 году власти продали садик частникам. А спустя более 20 лет столичная прокуратура попыталась оспорить это решение и вернуть детский сад городу. Надо сказать, ей это почти удалось. В мае 2016 года Межрайонный суд Бишкека вынес постановление и запретил строительство на данном участке. Однако, летом того же года, не смотря на решение суда, началось строительство гостиницы.

Помимо бизнеса, в 2016 году именно Жодар предлагал передать некоторые сервисные услуги аэропорта "Манас" частным предпринимателям.

Интересно и другое. Свое образование новый представитель "Бир бол" получил в Турции. По слухам, его фамилия числится в списке сторонников Фетхуллаха Гюлена FETO, который Анкара передала Кыргызстану в 2018 году. Правда, какого-либо подтверждения этой информации в настоящее время нет.

Еще одна фамилия показывает и серьезную прозападную направленность. В состав 15 топ-представителей "Бир бол" входит Зарина Чекирбаева - исполнительный директор Американской торговой палаты в КР, а также региональный менеджер Центральноевразийского альянса лидерства в КР (CELA-Кыргызстан).

Примечательно, что представитель партии – жена гражданина США. Имеют они совместную дочь. Поэтому, не исключено, что в ЖК она станет не только рупором США, но и, возможно, носителем двойного гражданства. Насколько можно доверять определенные "законодательные" тайны Кыргызстана такому депутату, и будет ли она на деле отстаивать идеи своей, а ни чужой родины, сказать сложно. И это не говоря про провального экс-министра сельского хозяйства Нурбека Мурашева и по совместительству близкого друга главы "Бир бол" и ряда других представителей политобъединения.

Вот только нужны ли они в качестве "народных" представителей самим кыргызстанцам, и чьи идеи будут отстаивать в ЖК, еще более непонятно. Тем более, что их обещаниями и репутацией граждане насытились с лихвой уже в этой созыве парламента.


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URL: https://www.vb.kg/391606
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Алтынбек Сулайманов, Камчы Кольбаев, выборы, ОПГ, парламент, партии, Бир Бол, Жогорку Кенеш
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