Бакиевские кадры, друг Камчы, глава ГСИН. Кто идет в составе "Замандаша"?

В Кыргызстане политическая партия "Замандаш" имеет многолетний стаж, и на этот раз у нее появились все шансы попасть в парламент. И хоть ранее лидер политобъединения Жениш Молодкматов заявлял СМИ, что их партия не является провластной, тем не менее, на президентских выборах 2017 года они дружно поддержали кандидатуру нынешнего главы государства. Возможно, теперь их ждет заслуженный карт-бланш.

Немного предыстории: "Замандаш" основал ныне покойный предприниматель Мухтар Омуракунов. Партия поставила перед собой цель решать правовые, социальные и экономические проблемы трудовых мигрантов из Кыргызстана.

На парламентских выборах 2010 года партия получила 3,82 % голосов, что не позволило ей занять места в Жогорку Кенеше КР. В 2015 году и того меньше - 2,73 %.

Не обходилось в партии и без скандалов. Так накануне выборов 2015 года ее ряды покинули несколько человек, в том числе из руководящего состава. Самое интересное, что партию покинули в основном представители русской национальности, которым пришлось не по нраву, что партия c интернациональной позиции перешла на более национальную.

В этот же период партию из-за внутренних разногласий покинул и экс-депутат Рустам Маманов, который на протяжении 5 лет был ее сопредседателем. Года 2 назад он стал фигурантом громкого уголовного дела с участием супруги бывшего президента Атамбаева, в котором его обвинили в рейдерском захвате китайской строительной компании.

Ба, знакомые всё лица!

На этот раз "Замандаш" усилилась новыми людьми, которые, видимо, по задумке лидеров партии должны обеспечить им голоса. Остановимся на некоторых из них более подробно.

Глава ГСИН Мелис Турганбаев, который в списке стоит третьим, не требуется в представлении. Каждый кыргызстанец в той или иной степени слышал его имя либо видел в СМИ, и зачастую в негативном свете. Начиная от Чодроновой до обвинений в причастности к убийству кримавторитета Алмамбета Анапияева, что только не вешали на Турганбаева. Также ему вменяли провал проекта "Безопасный город" и не раскрытие убийства Камилы Дуйшебаевой.

Пятым по списку идет депутат Умбеталы Кыдыралиев, который также ранее выставил себя в нелицеприятном свете. Так, по данным economist.kg, он скрыл в своей налоговой декларации сведения о наличии бизнеса. В декларации о доходах и имуществе, которые парламентарий сдавал в Госкадровую службу, не было указано владение ломбардом.

Есть в списке и президент Федерации волейбола КР Эльмурза Сатыбалдиев, который возглавлял генеральную прокуратуру при бывшем президенте страны Курманбеке Бакиеве. В 2014 году он был осужден за злоупотребление должностными полномочиями по событиям 7 апреля 2010 года. В 2019 году суд Октябрьского района снял судимость.

Уже при новой власти Эльмурзу Сатыбалдиева продолжали обвинять в связях с Бакиевыми. Так, в 2011 году депутат Бактыбек Калмаматов заявил на сессии парламента, что бывший генпрокурор и Адахан Мадумаров тайно встретились в поселке Салам-Алик в Ошской области с находящимся в розыске Жанышом Бакиевым.

В 2018 году Сатыбалдиев был замечен на дне рождения матери "вора в законе" Камчы Кольбаева. При этом сам он заявил тогда СМИ, что не видит в этом ничего предосудительного.

14-м в списке стоит депутат от фракции "Бир Бол", экс-глава ТНК "Дастан" Улугбек Ормонов, которого также считали приближенным лицом Курманбека Бакиева. По крайней мере, в Жогорку Кенеше он был лидером фракции "Ак-Жол".

Экс-депутат Замир Бекбоев аналогично в прошлом был "бакиевским" кадром. В 2005 году он становится советником президента Бакиева. В этом же году его назначают заместителем руководителя администрации президента КР. В 2008 году он становится вице-мэром при градоначальнике Наримане Тюлееве.

Продолжение следует…