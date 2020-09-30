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Нацбанк провел очередную интервенцию для поддержания курса сома

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- Екатерина Улитина
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Национальный банк Кыргызстана провел очередную интервенцию для поддержания курса сома. Информация об этом размещена на сайте НБКР.

29 сентября Нацбанк реализовал на рынке $27 млн 950 тысяч. Из этой суммы $7 млн 650 тысяч были реализованы в день заключения сделки, оставшаяся сумма в другие даты.

Национальный банк в четвертый раз за месяц вышел на рынок, реализовав на рынке $65 млн 400 тысяч. Интервенции проводятся для того, чтобы избежать резкого колебания курса национальной валюты.

На фоне действия по удержанию курса сома, национальная валюта продолжает падать. Стоимость 1 доллара приближается к отметке 80 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/392438
Теги:
курс валют, доллар, Кыргызстан, НБКР, Нацбанк
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