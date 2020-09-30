Нацбанк провел очередную интервенцию для поддержания курса сома

Национальный банк Кыргызстана провел очередную интервенцию для поддержания курса сома. Информация об этом размещена на сайте НБКР.

29 сентября Нацбанк реализовал на рынке $27 млн 950 тысяч. Из этой суммы $7 млн 650 тысяч были реализованы в день заключения сделки, оставшаяся сумма в другие даты.

Национальный банк в четвертый раз за месяц вышел на рынок, реализовав на рынке $65 млн 400 тысяч. Интервенции проводятся для того, чтобы избежать резкого колебания курса национальной валюты.

На фоне действия по удержанию курса сома, национальная валюта продолжает падать. Стоимость 1 доллара приближается к отметке 80 сомов.