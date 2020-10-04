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Ташиев: Если людей будут принуждать голосовать, то народ поднимется (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Лидер партии "Мекенчил" Камчыбек Ташиев проголосовал на избирательном участке, расположенном в здании Медакадемии. Видео об этом в редакцию VB.KG прислали из штаба партии.

В этом же ролике Ташиев высказал свое мнение по поводу результатов выборов.

По его словам, он не сомневается, что народ сделает правильный выбор.

- Я объездил весь Кыргызстан и в отличие от других партий мы не использовали незаконные методы. Везде мы видели поддержку кыргызстанцев. Если на этих выборах будут много нарушений, если людей будут заставлять голосовать за ту или иную партию, принуждать их, то это не кончится ничем хорошим. Тогда народ поднимется, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/392605
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Камчыбек Ташиев
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