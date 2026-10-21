В онкоцентре идет монтаж 3D-маммографа, выявляющего рак в зародыше

Октябрь - "розовый месяц", посвящённый борьбе с раком молочной железы. Символично, что именно в это время в Национальный центр онкологии и гематологии Кыргызстана прибыли два современных цифровых маммографа -2D-маммограф и 3D-маммограф с томосинтезом и возможностью проведения биопсии. Установка их началась сразу, в день поступления.

- Для нашего центра это долгожданное событие, за которым стоят большая совместная работа, важный этап в развитии онкологической помощи. Новые системы - 2D-маммограф и 3D-маммограф с томосинтезом и возможностью проведения биопсии - расширят возможности обследования и раннего выявления рака молочной железы, помогут точнее оценивать изменения и своевременно устанавливать диагноз, - сказала в интервью VB.KG рентгенолог онкоцентра Анна Ковалева.

Оборудование получено при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в рамках "Проекта по улучшению медицинского оборудования в больницах третичного уровня в городе Бишкек". 3D-маммограф (томосинтез) с возможностью проведения стереотоксической биопсии – это пока первый и единственный в стране аппарат такого уровня.

Как отметила Анна Ковалева, основные преимущества 3D-маммографа в его высокой разрешающей способности снимка и низкой дозе облучения пациентов и персонала. Кроме того, конструкция аппарата позволяет рентгеновской трубке двигаться по дуге вокруг молочной железы и выполнять от 15 до 25 экспозиций под разными углами, а специализированное программное обеспечение АРМ обрабатывает полученные цифровые рентгеновские снимки и реконструирует трехмерное изображение молочной железы с настраиваемой толщиной среза.

Точность диагностики у 3D-маммографа выше почти на сорок процентов, чем у обычного, что позволяет обнаружить даже три-пятимиллиметровые образования, то есть выявлять заболевание на самой ранней стадии. И что важно, обследование на этом маммографе подскажет врачам, надо ли конкретной пациентке делать биопсию ли нет. А при необходимости на нем же можно и провести ее. Процедура выполняется быстро, с минимальной болезненностью для женщины и с меньшей стрессовой нагрузкой. Это важно, поскольку снижает необходимость проведения дополнительных исследований и главное - не теряется время, которое при данном заболевании всегда играет против больного.⠀

По словам директора Национального центра онкологии и гематологии профессора Бахадыра Бебезова, после установки оборудования специалисты, которые будут работать на нем, пройдут обучение рамках "Проекта по улучшению медицинского оборудования в больницах третичного уровня в городе Бишкек".

Каковы основные болевые точки в современной онкологии в нашей стране и как на них повлиять? – поинтересовалась корреспондент VB.KG у профессора Бебезова после того, как побывала в кабинетах, где ведется установка оборудования.

- Прежде всего надо улучшать материально-техническую базу центра. Руководство страны и Министерства здравоохранения это понимают и обещают всестороннюю поддержку. Есть программа по улучшению оснащения нашего центра, под которую государство выделило более 366 миллионов сомов. И сейчас ГП "Кыргызфармация" ведет переговорный процесс, по некоторым позициям подписаны договоры о приобретении суперсовременного оборудования для операционных, реанимации, диагностики и лечения.

Нам также необходимы еще и аппараты для лучевой терапии. Их всего два в стране на более чем семимиллионное население. А по международным стандартам - на триста тысяч жителей должен быть один аппарат. Конечно, надо увеличивать финансирование на химиотерапию, таргетную, иммунотерапию.

Руководство страны сейчас уделяет серьезное внимание развитию онкологической службы, и есть надежда, что благодаря поддержке можно снизить уровень заболеваемости и смертности за счет раннего выявления и лечения этого непростого заболевания.