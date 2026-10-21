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Госбанки Кыргызстана прекратили обслуживание более 240 счетов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане 52 юридических лица прекратили деятельность в рамках работы по минимизации санкционных рисков. В отношении ещё 57 компаний инициированы процедуры принудительной ликвидации, а 25 проходят проверки.

Об этом 21 октября сообщил специальный представитель президента Кыргызстана по особым поручениям по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков Бакыт Сыдыков на встрече с главами иностранных дипломатических представительств.

По его словам, государственные банки также приняли решения о прекращении обслуживания более 240 счетов. Для независимой оценки систем санкционного комплаенса привлекается международная консалтинговая компания Kroll.

В ходе брифинга дипломатам представили результаты межведомственной работы по укреплению финансовой прозрачности, совершенствованию государственного регулирования и усилению контроля в банковском секторе и сфере виртуальных активов.

Бакыт Сыдыков подчеркнул, что недопущение использования финансовой инфраструктуры Кыргызстана для обхода международных санкций находится на особом контроле высшего руководства страны.

Отдельное внимание участники встречи уделили совершенствованию экспортного контроля, регулированию виртуальных активов и дальнейшему сотрудничеству с международными партнёрами.

Стороны обсудили обмен информацией, проведение экспертных консультаций и выработку совместных подходов к предупреждению санкционных рисков.

"Мы планируем встречаться с вами на регулярной основе. Будем информировать вас о проводимой работе", - сказал Бакыт Сыдыков.


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URL: https://www.vb.kg/462489
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, санкции, дипломатия, Минэкономики
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