Погода
$ 79.40 - 79.75
€ 92.55 - 93.92

Предварительные итоги голосования. Лидирует "Мекеним Кыргызстан"

172  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане подводят предварительные итоги выборов в Жогорку Кенеш. Обработаны первые результаты.

Больше всего голосов набрала партия "Мекеним Кыргызстан"(23,6), следом идут партии "Биримдик" (21,94%) "Кыргызстан"( 9,68), "Бутун Кыргызстан"(6,9%). Следом идёт "Республика" (5,39%)

По предварительным данным, участие приняли 38% избирателей.

Отметим, это предварительные данные голосования. Обработаны результаты голосования лишь с части избирательных участков. Первые итоги будут известны к 22.00. Окончательные итоги будут подведены после ручного подсчёта голосов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392620
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, #Выборы2020, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  