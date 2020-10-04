Предварительные итоги голосования. Лидирует "Мекеним Кыргызстан"

В Кыргызстане подводят предварительные итоги выборов в Жогорку Кенеш. Обработаны первые результаты.

Больше всего голосов набрала партия "Мекеним Кыргызстан"(23,6), следом идут партии "Биримдик" (21,94%) "Кыргызстан"( 9,68), "Бутун Кыргызстан"(6,9%). Следом идёт "Республика" (5,39%)

По предварительным данным, участие приняли 38% избирателей.

Отметим, это предварительные данные голосования. Обработаны результаты голосования лишь с части избирательных участков. Первые итоги будут известны к 22.00. Окончательные итоги будут подведены после ручного подсчёта голосов.