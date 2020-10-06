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Из колонии освободили бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова

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- Оксана Гут
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Бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова, осужденного к 15 годам тюрьмы, освободили его сторонники. Соответствующее фото распространяется в соцсетях.

Албек Ибраимов содержался в ИК- № 8 в селе Петровка.

Напомним, Албек Ибраимов был осужден, в том числе, за незаконную продажу специзделий ТНК "Дастан" и махинаций с земельными участками в декабре 2019 года Ленинским райсудом к 15 годам лишения свободы. 24 июня Бишкекский городской суд оставил его без изменений.

Сегодня ночью в ходе протестов были выпущены Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Равшан Джеенбеков, Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/392724
Теги:
митинг, Чуйская область, Албек Ибраимов, Кыргызстан, уголовное дело
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