Из колонии освободили бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова

Бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова, осужденного к 15 годам тюрьмы, освободили его сторонники. Соответствующее фото распространяется в соцсетях.

Албек Ибраимов содержался в ИК- № 8 в селе Петровка.

Напомним, Албек Ибраимов был осужден, в том числе, за незаконную продажу специзделий ТНК "Дастан" и махинаций с земельными участками в декабре 2019 года Ленинским райсудом к 15 годам лишения свободы. 24 июня Бишкекский городской суд оставил его без изменений.

Сегодня ночью в ходе протестов были выпущены Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Равшан Джеенбеков, Садыр Жапаров.