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В Канте возле здания мэрии собралась толпа (видео)

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- Виктория Гунгер
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В возле здания мэрии города Кант Чуйской области собралась толпа людей. Многие явно не местные. Среди ожидающих замечены и весьма нетрезвые граждане. Очевидцами стали корреспонденты VB.KG.

По их словам, они пришли требовать отставки действующего мэра Канта. Но в здания пока не заходили.

По приблизительным данным, там находится от 50-ти и более человек. Скопилось возле кантского муниципалитета и немалое количество автотранспорта.

Основная часть магазинов работает, но банки и финансовые учреждения закрыты.


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URL: https://www.vb.kg/392725
Теги:
беспорядки, Кант, отставка, Чуйская область, мэрия
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