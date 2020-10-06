В Канте возле здания мэрии собралась толпа (видео)

В возле здания мэрии города Кант Чуйской области собралась толпа людей. Многие явно не местные. Среди ожидающих замечены и весьма нетрезвые граждане. Очевидцами стали корреспонденты VB.KG.

По их словам, они пришли требовать отставки действующего мэра Канта. Но в здания пока не заходили.

По приблизительным данным, там находится от 50-ти и более человек. Скопилось возле кантского муниципалитета и немалое количество автотранспорта.

Основная часть магазинов работает, но банки и финансовые учреждения закрыты.