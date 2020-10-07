Внимание! ЦОНы, отделения "Унаа" не работают

Государственная регистрационная служба частично приостанавливает свою деятельность по оказанию государственных услуг. ЦОНы города Бишкек, отделы записей актов гражданского состояния паспортизации и регистрации населения, отделы по регистрации транспортных средств, архивы 7 октября 2020 года не работают. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Приостановление деятельности связано с обстоятельствами, не зависящих от ГРС, а с тем что на территории страны приостановлены банковские системы, обеспечивающие прием платежей за государственные услуги", - подчеркивают в ведомстве.

ГРС отмечает, что организована круглосуточная работа по защите информационных баз ГРС, содержащие в себе огромные массивы персональных данных населения Кыргызской Республики. Руководство и коллектив ГРС работает в штатном режиме.

Также отмечаем, ЦОНах по городу Бишкек работают отделы выдачи готовых паспортов.

Информация о возобновлении работы подразделений ГРС по оказанию государственных услуг будет сообщено дополнительно. По всем вопросам обращаться в колл- центр ГРС по короткому номеру 119