Список депутатов, присутствующих при утверждении Жапарова на пост премьера

На заседании Жогорку Кенеша 10 октября, при утверждении кандидатуры Садыра Жапарова на пост премьер-министра КР, присутствовали 54 депутата. Еще 10 были представлены по доверенности. Об этом сообщил пресс-секретарь парламента Ибраим Нуракун уулу.

Он опубликовал список присутствующих парламентариев. Интересно, что под №11 значится Аида Касымалиева, которая ранее заявила, что покинула заседание в знак протеста.

Напомним, 10 октября на заседании Жогорку Кенеша в госрезиденции "Ала-Арча" депутаты большинством голосов избрали премьер-министром страны Садыра Жапарова. Депутаты также утвердили программу нового премьер-министра. В своем выступлении Жапаров сообщил, что состав правительства остается прежним, однако вице-премьер-министр по экономическому блоку Эркин Асрандиев отказался работать в его команде.

Сегодня вице-спикер ЖК Мирлан Бакиров подписал постановление об утверждении Садыра Жапарова премьер-министром.