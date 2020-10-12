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Список депутатов, присутствующих при утверждении Жапарова на пост премьера

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- Оксана Гут
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На заседании Жогорку Кенеша 10 октября, при утверждении кандидатуры Садыра Жапарова на пост премьер-министра КР, присутствовали 54 депутата. Еще 10 были представлены по доверенности. Об этом сообщил пресс-секретарь парламента Ибраим Нуракун уулу.

Он опубликовал список присутствующих парламентариев. Интересно, что под №11 значится Аида Касымалиева, которая ранее заявила, что покинула заседание в знак протеста.

Напомним, 10 октября на заседании Жогорку Кенеша в госрезиденции "Ала-Арча" депутаты большинством голосов избрали премьер-министром страны Садыра Жапарова. Депутаты также утвердили программу нового премьер-министра. В своем выступлении Жапаров сообщил, что состав правительства остается прежним, однако вице-премьер-министр по экономическому блоку Эркин Асрандиев отказался работать в его команде.

Сегодня вице-спикер ЖК Мирлан Бакиров подписал постановление об утверждении Садыра Жапарова премьер-министром.


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URL: https://www.vb.kg/393000
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, премьер-министр
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