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Жапаров Касымалиевой: Я не знаю, кто запугивает политиков

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня на заседании Жогорку Кенеша вице-спикер Аида Касымалиева заявила, что сторонники Садыра Жапарова запугивали ее и других депутатов Жогорку Кенеша, требуя подписать постановление о назначении премьер-министра.

В свою очередь претендент на пост премьер-министра Садыр Жапаров ответил, что не знает, кто запугивает политиков, выступающих против его утверждения.

"Работают вторые и третьи силы, они пытаются связать меня с ОПГ. Заявляли о моей нелегитимности и так далее. По этой причине мне приходится выступать перед вами в третий раз", - сказал Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/393083
Теги:
Садыр Жапаров, Аида Касымалиева, Жогорку Кенеш
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