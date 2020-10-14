Жапаров Касымалиевой: Я не знаю, кто запугивает политиков

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша вице-спикер Аида Касымалиева заявила, что сторонники Садыра Жапарова запугивали ее и других депутатов Жогорку Кенеша, требуя подписать постановление о назначении премьер-министра.

В свою очередь претендент на пост премьер-министра Садыр Жапаров ответил, что не знает, кто запугивает политиков, выступающих против его утверждения.

"Работают вторые и третьи силы, они пытаются связать меня с ОПГ. Заявляли о моей нелегитимности и так далее. По этой причине мне приходится выступать перед вами в третий раз", - сказал Садыр Жапаров.