Садыр Жапаров поменяет избирательное законодательство

Садыр Жапаров готов изменить избирательную систему Кыргызстана. Об этом он заявил на заседании ЖК 16 октября.

Он отметил, что неправильно проводить выборы по одномандатной системе.

- Надо проводить выборы по партийной системе. А избирательный порог следует снизить до 5 процентов, вместо сегодняшних 7 процентов. Также неплохо будет понизить и сумму избирательного залога. В настоящее время она составляет 5 миллионов, - подчеркнул Жапаров.

Исполняющий обязанности президента КР добавил, что следующие выборы президента страны должны пройти не позднее 90 дней с момента сложения полномочий главы государства.