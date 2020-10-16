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Садыр Жапаров поменяет избирательное законодательство

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- Виктория Гунгер
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Садыр Жапаров готов изменить избирательную систему Кыргызстана. Об этом он заявил на заседании ЖК 16 октября.

Он отметил, что неправильно проводить выборы по одномандатной системе.

- Надо проводить выборы по партийной системе. А избирательный порог следует снизить до 5 процентов, вместо сегодняшних 7 процентов. Также неплохо будет понизить и сумму избирательного залога. В настоящее время она составляет 5 миллионов, - подчеркнул Жапаров.

Исполняющий обязанности президента КР добавил, что следующие выборы президента страны должны пройти не позднее 90 дней с момента сложения полномочий главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/393168
Теги:
президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Садыр Жапаров
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