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В Бишкеке "Лексус", за рулем которого была женщина, врезался в БТР

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- Оксана Гут
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В Бишкеке "Лексус" столкнулся с БТР.

ДТП с участием военной бронетехники прокомментировали в пресс-службе Генерального штаба ВС КР.

Авария произошла 16 октября, когда колонна спецтехники, обеспечивавшая работу блокпостов г. Бишкек во время режима ЧП, возвращалась к месту постоянной дислокации в сопровождении сотрудников патрульной милиции МВД КР.

"В ходе следования по улице Профсоюзной автомашина "Лексус-470", за рулем которой находилась женщина, в нарушение правил дорожного движения при попытке объезда колонны совершила столкновение с БТР-70", - отметили в Генштабе.

Пострадавших при инциденте нет, бронетехника не пострадала, машина-нарушитель получила незначительные повреждения. Водитель "Лексус-470" была передана сотрудникам дорожно-патрульной службы.


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URL: https://www.vb.kg/393205
Теги:
военная служба, ДТП, Бишкек, Кыргызстан
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