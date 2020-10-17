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Комитет ЖК одобрил в первом чтении либерализацию Закона о выборах

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- Александр Тузов
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Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил в первом чтении законопроект о важных изменениях в Закон о выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша.

Законопроект предусматривает снижение процентного барьера, предусмотренного в статье 64 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".

Предлагается снизить избирательный барьер для прохождения политических партий в Жогорку Кенеш c нынешних несуразно высоких 7 процентов до более демократических 3 процентов.

Кроме этого, предлагается снизить сумму избирательного залога со слишком больших 5 миллионов сомов до 1 миллиона сомов и отменить способствующее фальсификациям голосование по форме-2 с ее откреплением-прикреплением к избирательным участкам.


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URL: https://www.vb.kg/393207
Теги:
выборы, законопроект, президент, Жогорку Кенеш
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