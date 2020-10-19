Хакеры взломали сайт Жогорку Кенеша и требуют выкуп. В противном случае они грозятся продать личные данные граждан и госслужащих в даркнет.

На официальной странице сайта они оставили следующее послание:

"Данный сайт, а так же его подразделы были взяты под контроль группой the black pirate.

Логины и пароли, личные данные, номера телефонов, почты и пароли от них а так же ещё несколько государственных сайтов на данный момент находятся под нашим контролем.

Так же у нас имеется бд граждан Кыргызстана.

Во избежании продажи в даркнет личных данных граждан, личных данных госсужащих, их почт, паролей и логинов, просим вас отправить выкуп в эквиваленте 10.000$.

Крайний срок 12:00 20.10.2020 по мск.

с уважением the black pirate"

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября в Белом доме были повреждены серверы, где хранилась база законопроектов. Часть документов удалось восстановить.