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Скончался заслуженный энергетик КР Асанкан Султамуратов

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- Екатерина Улитина
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19 октября 2020 года ушел из жизни общественный деятель, лауреат государственных премий и наград, отличник энергетики и электрификации СССР, заслуженный энергетик Кыргызской ССР Султамуратов Асанкан.

Султамуратов Асанкан родился в 1936 году в с. Арал Таласского района. В 1959 году окончил энергетический факультет политехнического института. Работал главным инженером, начальником Таласского РЭС, главным инженером, директором Чүйского предприятия электрических сетей. С 1986 по 2016г.г. Председатель Республиканского комитета профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности КР.

Султамуратов А. внес большой вклад в развитие энергетики Кыргызстана, активно защищал права и интересы работников энергосектора страны. За трудовые успехи он награжден различными государственными наградами. Принимал активное участие в общественной жизни страны, избирался депутатом Таласского городского, Октябрьского районного, Фрунзенского городского советов народных депутатов. Обучил и воспитал большое количество руководителей, инженерно-технических работников и профсоюзных активистов энергетической отрасли Кыргызстана.

Энергетики Кыргызстана, республиканский профсоюзный актив глубоко скорбят по поводу кончины Султамуратова Асанкана и выражают соболезнования его родным и близким.


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URL: https://www.vb.kg/393292
Теги:
энергетика, похороны, Кыргызстан
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