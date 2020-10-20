Скончался заслуженный энергетик КР Асанкан Султамуратов

19 октября 2020 года ушел из жизни общественный деятель, лауреат государственных премий и наград, отличник энергетики и электрификации СССР, заслуженный энергетик Кыргызской ССР Султамуратов Асанкан.

Султамуратов Асанкан родился в 1936 году в с. Арал Таласского района. В 1959 году окончил энергетический факультет политехнического института. Работал главным инженером, начальником Таласского РЭС, главным инженером, директором Чүйского предприятия электрических сетей. С 1986 по 2016г.г. Председатель Республиканского комитета профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности КР.

Султамуратов А. внес большой вклад в развитие энергетики Кыргызстана, активно защищал права и интересы работников энергосектора страны. За трудовые успехи он награжден различными государственными наградами. Принимал активное участие в общественной жизни страны, избирался депутатом Таласского городского, Октябрьского районного, Фрунзенского городского советов народных депутатов. Обучил и воспитал большое количество руководителей, инженерно-технических работников и профсоюзных активистов энергетической отрасли Кыргызстана.

Энергетики Кыргызстана, республиканский профсоюзный актив глубоко скорбят по поводу кончины Султамуратова Асанкана и выражают соболезнования его родным и близким.