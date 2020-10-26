Эксперты в РФ высказались на счет российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане

В российском экспертном сообществе не исключили возможности расширения российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане, в случае возникновения для этого необходимых условий. Своим мнением по данному поводу поделился с РИА "Новости", в частности, президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

"Возможное расширение российской авиабазы "Кант" в Киргизии будет препятствовать проникновению экстремистов в страну, учитывая турбулентную обстановку в этой среднеазиатской республике, такое решение было бы оправданным", - считает Сивков.

"События в Карабахе, - продолжил он, - показывают, что боевики могут проникнуть на территорию СНГ. К тому же в Киргизии очень нестабильная политическая ситуация, в которой должны быть гарантии сохранения государственности – сегодня никто, кроме Москвы, не может её гарантировать Бишкеку. Да, "Кант" – это авиабаза, но и там есть войска и, как показал сирийский пример, наличие мощной авиабазы - это серьезный фактор обеспечения стабильности".

В информагентстве отметили, что министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев, находившийся на днях в Москве с рабочим визитом, заявил в интервью РИА "Новости" о готовности республики рассмотреть расширение российской авиабазы "Кант", если поступит такое предложение от Москвы или ОДКБ. "Что касается базы "Кант", то наша твердая позиция - сохранение этой базы. Никакого пересмотра ранее подписанных соглашений не будет", - подчеркнул глава МИД КР.

Известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя это заявление, считает, что тем самым Кыргызстан показывает свою приверженность союзническим обязательствам как член ОДКБ, которые страна будет соблюдать, невзирая на внутриполитическую ситуацию.

"Формат военного присутствия в Киргизии определен Генштабом ВС РФ, при обострении ситуации, разумеется, предусматривается наращивание нашей авиационной группировки в Канте. Заявление МИД Киргизии показывает, что Бишкек, будучи членом ОДКБ, привержен своим обязательствам как страна-член этой организации", - сказал Коротченко.

Говоря недавно о присутствие российской военной базы в Кыргызстане, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин отмечал, что "она там находится на основании долгосрочных соглашений, к тому же не безвозмездно". "Российская Федерация платит аренду за все свои военные базы, которые где-либо находятся",- подчеркнул парламентарий.

Авиабаза "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства ОДКБ в Центральной Азии. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. На днях генерал-полковник Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинен и этот объект, сообщил журналистам, что российские военные базы в Кыргызстане и Таджикистане полностью перевооружены на современные модификации транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1. Оснащенные обновленным комплексом прицельно-навигационного оборудования, усовершенствованным бортовым комплексом обороны и купольными камерами, эти летательные машины способны выполнять полеты на предельно малых высотах с использованием очков ночного видения ОНВ-1.