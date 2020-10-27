Власть и ОПГ. Борьба или сотрудничество?

Организованная преступность по-прежнему контролирует важные предприятия и финансовые потоки в Кыргызстане. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил уже бывший секретарь Совета безопасности Кенешбек Дуйшебаев.

- В секретариате мы поняли, что народу и обществу дан шанс, что порочный круг переворотов будет закончен. Мы подготовили мощные аналитические записки по темам, которые требуют немедленного внимания и внесли их на рассмотрение - по ситуации с распространением коронавирусной инфекции, о мерах по усилению борьбы с коррупцией, о влиянии криминалиста на все ветви власти, о состоянии вооруженных сил КР, о срочных мерах по укреплению границ, о совершенствовании работы Совета безопасности и так далее. Быстро пришло разочарование и отрезвление. До сегодняшнего дня записки новым руководством страны не рассмотрены. Вместо рассмотрения и решения политических и социально-экономических проблем новая власть занялась дележом должностей, - сказал Кенешбек Дуйшебаев.

Он отметил, что есть оперативная информация о том, что Городской суд сегодня или завтра выпустит на свободу известного криминального авторитета.

- О ком идет речь вы догадываетесь (вероятно, речь идет о Камчы Кольбаеве - прим. ред). Его взятие было широко представлено в СМИ. Его должны выпустить, а иначе криминальный мир намерен предъявить властям счет за неисполнение обязательство, взятых на себя в постреволюционный период, - сказал он.

На заявление Дуйшебаева отреагировали в ГКНБ. Они назвали заявление экс-секретаря Совбекза безосновательными и пообещали усилить борьбу с коррупцией и криминалитетом.

- Данная информация не соответствует действительности и не имеет под собой никакой почвы. ГКНБ ведет активную борьбу с коррупцией и криминалом. Все мероприятия проводятся строго в рамках закона. Проводится соответствующая работа по демонтажу коррупционных схем в госорганах, возмещению ущерба государству и искоренению криминальных проявлений. ГКНБ будет только усиливать борьбу с коррупцией и криминалом, - говорится в заявлении ГКНБ.

Напомним, Кенешбека Дуйшебаева назначил на пост секретаря Совбеза президент Сооронбай Жээнбеков 14 октября. На следующий день, 15 октября, Жээнбеков заявил о своей отставке. Дуйшебаев объяснил, что еще 14 октября Жээнбеков был уверен, что доработает до конца своего срока и был настроен решительно. Именно поэтому он принял его предложение о должности. Накануне, 26 октября, премьер-министр и.о. Президента Садыр Жапаров подписал указ об отставке Дуйшебаева.