Погода
$ 81.65 - 81.90
€ 94.65 - 96.05

Коррупционерам в Кыргызстане предложили платить за свободу

175  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Жогорку Кенеше обсуждают законопроект согласно которому, подозреваемые по экономическим и должностным преступлениям смогут "купить" себе свободу, оплатив сумму ущерба.

Об этом законопроекте рассказал в социальных сетях депутат ЖК Дастан Бекешев, также информацию подтвердили в парламенте.

"Садыр Жапаров придумал рецепт пополнения бюджета. Амнистия! Амнистия для тех, кто совершил экономические и должностные преступления. Совершил коррупцию, экономическую контрабанду, уклонился от налогов, занялся незаконной предпринимательской деятельностью и попался, - будь добр уплати предъявляемый ущерб в двойном, а то и в тройном размере. Тот, кто признал ущерб может идти домой, а не сидеть в СИЗО. Правило будет работать 60 дней со дня принятия закона, а значит есть клиенты под этот закон. Намерения очень благие. Эта идея уже была в законопроектах Правительства, но изложенная по-другому", - написал Дастан Бекешев.

Он считает, что Садыр Жапаров использует результаты амнистии в своей предвыборной президентской программе. В то же время депутат предупреждает о возможных рисках.

"Многие граждане поддержат эту инициативу, а Садыру Жапарову будет чем похвастать на президентских выборах. И действительно, такой амнистии никто не делал. Но есть риски. Правоохранительные органы начнут обвинять всех подряд в преступлениях, особенно малую богатую часть населения", - продолжил депутат.

Бекешев считает, что последствия от такой амнистии будут следующими.

- пополнится бюджет;

- отдельные коррупционеры отделаются малой "кровью";

- честные бизнесмены могут попасть под раздачу ГСБЭП и ГКНБ;

- вывод капиталов.

"Время "Взять всё, да и поделить", - заключил Бекешев.

Отметим, текст данного законопроекта не опубликован на сайте Жогорку Кенеша для ознакомления. Это связано с тем, что Белый дом остается опустошенным после захвата в ночь на 6 октября. Сотрудники лишены возможности полноценно осуществлять рабочие процессы. В ближайшее время текст законопроекта должен быть опубликован для ознакомления.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393618
Теги:
Дастан Бекешев, Садыр Жапаров, коррупция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  