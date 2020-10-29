Коррупционерам в Кыргызстане предложили платить за свободу

В Жогорку Кенеше обсуждают законопроект согласно которому, подозреваемые по экономическим и должностным преступлениям смогут "купить" себе свободу, оплатив сумму ущерба.

Об этом законопроекте рассказал в социальных сетях депутат ЖК Дастан Бекешев, также информацию подтвердили в парламенте.

"Садыр Жапаров придумал рецепт пополнения бюджета. Амнистия! Амнистия для тех, кто совершил экономические и должностные преступления. Совершил коррупцию, экономическую контрабанду, уклонился от налогов, занялся незаконной предпринимательской деятельностью и попался, - будь добр уплати предъявляемый ущерб в двойном, а то и в тройном размере. Тот, кто признал ущерб может идти домой, а не сидеть в СИЗО. Правило будет работать 60 дней со дня принятия закона, а значит есть клиенты под этот закон. Намерения очень благие. Эта идея уже была в законопроектах Правительства, но изложенная по-другому", - написал Дастан Бекешев.

Он считает, что Садыр Жапаров использует результаты амнистии в своей предвыборной президентской программе. В то же время депутат предупреждает о возможных рисках.

"Многие граждане поддержат эту инициативу, а Садыру Жапарову будет чем похвастать на президентских выборах. И действительно, такой амнистии никто не делал. Но есть риски. Правоохранительные органы начнут обвинять всех подряд в преступлениях, особенно малую богатую часть населения", - продолжил депутат.

Бекешев считает, что последствия от такой амнистии будут следующими.

- пополнится бюджет;

- отдельные коррупционеры отделаются малой "кровью";

- честные бизнесмены могут попасть под раздачу ГСБЭП и ГКНБ;

- вывод капиталов.

"Время "Взять всё, да и поделить", - заключил Бекешев.

Отметим, текст данного законопроекта не опубликован на сайте Жогорку Кенеша для ознакомления. Это связано с тем, что Белый дом остается опустошенным после захвата в ночь на 6 октября. Сотрудники лишены возможности полноценно осуществлять рабочие процессы. В ближайшее время текст законопроекта должен быть опубликован для ознакомления.