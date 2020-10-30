Фиктивно повышали поголовье и цены. Задержан глава Госветинспекции КР

АКС ГКНБ КР задержан директор Госинспекции Калысбек Жумаканов, начальник управления, начальник отдела и заведующей лабораторией. Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности.

По информации АКС ГКНБ, пресечена устойчивая коррупционная схема по выводу бюджетных средств при проведении государственных закупок биопрепаратов и вакцин для иммунизации крупного и мелкого рогатого скота в Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

- Должностные лица Госинспекции в целях незаконного получения материальных или иных благ заключили заведомо невыгодные для государства контракты, где основным условием было извлечение теневых доходов за счет фиктивного повышения поголовья скота и искусственного завышения цен. При этом использовалась коррупционная схема, которая ограничивала возможность участия посторонних компаний, что обеспечивала доступ к государственным закупкам только подконтрольным и аффилированным поставщикам. Выявлены факты закупок вакцин и биопрепаратов в особо крупных размерах без научно-экономического обоснования, что привело к их последующему списанию, а также незаконному продлению срока годности, - отмечается в информации.

По итогам проведенного Счетной палатой Кыргызской Республики аудита только по одному факту закупок вакцин от бруцеллеза для крупно-рогатого скота выявлена сумма ущерба в размере 31 млн. сомов.

В рамках расследуемого дела на основании ст.98 УПК КР задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР директор Госинспекции Калысбек Жумаканов, начальник управления "А.М.Ж.", начальник отдела "Р.Ч.О." и заведующей лабораторией "Ч.С.Б.".