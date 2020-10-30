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Адахан Мадумаров намерен побороться за президентское кресло

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- Бакыт Басарбек
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Лидер политической партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров заявил о выдвижении своей кандидатуру на пост президента. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, глава государства должен представлять интересы всего народа, а не определенной группы.

"Меня не партия выдивнула, а сам решил участвовать в выборах президента. Президент Кыргызстана должен представлять интересы всего народа, а не какой-то определенной группы. Это необходимо, чтобы не зависеть от каких-либо политических групп", - сказал Мадумаров.

Напоним, выборы президента Кыргызстана пройдут 10 января 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/393662
Теги:
Адахан Мадумаров, выборы, президент, Кыргызстан
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