Адахан Мадумаров намерен побороться за президентское кресло

Лидер политической партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров заявил о выдвижении своей кандидатуру на пост президента. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, глава государства должен представлять интересы всего народа, а не определенной группы.

"Меня не партия выдивнула, а сам решил участвовать в выборах президента. Президент Кыргызстана должен представлять интересы всего народа, а не какой-то определенной группы. Это необходимо, чтобы не зависеть от каких-либо политических групп", - сказал Мадумаров.

Напоним, выборы президента Кыргызстана пройдут 10 января 2021 года.