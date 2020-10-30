Сотрудники таможни задержали контрабанду на 1,1 млн сомов

В Баткенской области на границе задержано более 18 тонн сухофруктов, которые ввозились на территорию республики без соответствующих документов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению незаконного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС, в Баткенской области сотрудниками таможни "Баткен" было остановлено транспортное средство марки "VOLVO FH13" c полуприцепом "KOGEL SN24" под управлением гр. КР "А. уулу У.".

При осмотре грузового отсека автотранспорта был обнаружен товар – "курага сушенная", шиповник сушенный", "компотная смесь" и "арахис не очищенный", общим весом 18 156 килограмм, ввезенная из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства.

Стоимость задержанного товара составила 1 182 240 сомов.

Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации ЕРПП. Собранные материалы переданы по подследственности.