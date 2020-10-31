Страны ЕАЭС вновь консолидируются в борьбе с коронавирусом

Меры, принимаемые в странах-членах Евразийского экономического союза в связи с распространением коронавируса, рассмотрены Советом руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия ЕАЭС. На заседании Совета подчеркнута необходимость дальнейшего усиления взаимодействия в борьбе с опасной инфекцией.

В частности, как сообщи ли в Евразийской экономической комиссии, обсуждался вопрос возможного использования на пространстве ЕАЭС информационной системы для обеспечения трансграничных поездок в условиях пандемии. Проект этой системы под названием "Путешествую без COVID-19" разработан Евразийским банком развития. Решено провести консультации на уровне экспертов различных ведомств стран ЕАЭС с разработчиками системы для подготовки совместной позиции и её представления на предстоящем заседании Совета ЕЭК.

Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК сообщил о подготовке проекта еще одного документа - по определению подходов к возобновлению международного железнодорожного сообщения. Этот документ теперь предлагается для общественного обсуждения, после чего будет предложен вниманию Коллегии ЕЭК.

Председатель данного Совета - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и одновременно главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова пригласила специалистов стран ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России к участию в предстоящих профильных мероприятиях. Это - международный симпозиум "Новые научные данные о новой коронавирусной инфекции COVID-19", который пройдет 10 ноября в режиме видеоконференцсвязи, и международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, запланированная на 9-10 декабря в Санкт-Петербурге.

Также стало известно, что 15 декабря в Минске в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета запланировано проведение Первого Евразийского экономического форума предусматривается работы секции "Санитарно-эпидемиологическое благополучие и развитие экономики в условиях ограничений".