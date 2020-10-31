Погода
$ 81.58 - 81.90
€ 94.93 - 96.42

Страны ЕАЭС вновь консолидируются в борьбе с коронавирусом

177  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Меры, принимаемые в странах-членах Евразийского экономического союза в связи с распространением коронавируса, рассмотрены Советом руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия ЕАЭС. На заседании Совета подчеркнута необходимость дальнейшего усиления взаимодействия в борьбе с опасной инфекцией.

В частности, как сообщи ли в Евразийской экономической комиссии, обсуждался вопрос возможного использования на пространстве ЕАЭС информационной системы для обеспечения трансграничных поездок в условиях пандемии. Проект этой системы под названием "Путешествую без COVID-19" разработан Евразийским банком развития. Решено провести консультации на уровне экспертов различных ведомств стран ЕАЭС с разработчиками системы для подготовки совместной позиции и её представления на предстоящем заседании Совета ЕЭК.

Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК сообщил о подготовке проекта еще одного документа - по определению подходов к возобновлению международного железнодорожного сообщения. Этот документ теперь предлагается для общественного обсуждения, после чего будет предложен вниманию Коллегии ЕЭК.

Председатель данного Совета - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и одновременно главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова пригласила специалистов стран ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России к участию в предстоящих профильных мероприятиях. Это - международный симпозиум "Новые научные данные о новой коронавирусной инфекции COVID-19", который пройдет 10 ноября в режиме видеоконференцсвязи, и международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, запланированная на 9-10 декабря в Санкт-Петербурге.

Также стало известно, что 15 декабря в Минске в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета запланировано проведение Первого Евразийского экономического форума предусматривается работы секции "Санитарно-эпидемиологическое благополучие и развитие экономики в условиях ограничений".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393682
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  