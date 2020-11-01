День милиции. Торжественное мероприятия в полку "Шумкар"

В полку специального назначения "Шумкар" МВД прошло торжественное мероприятие, посвященное 96-летию милиции Кыргызстана.

- Становление кыргызской милиции совпало с самым тяжелым временем для кыргызского народа. За вековую историю, доказав свою потребность в обществе, заслуженно преодолела испытания времени и завоевала доверие народа как страж общественного порядка.

За вклад в обеспечении общественной безопасности, борьбе с преступностью, приказом министра внутренних дел и командира полка офицеры и ветераны полка спецподразделения награждены ведомственными наградами: различными медалями, грамотами и специальными званиями, - говорится в поздравительном обращении руководства МВД.

Завершилось торжественное мероприятие торжественным маршем сотрудников полка специального назначения "Шумкар".