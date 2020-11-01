День милиции. В СБНОН МВД КР прошло торжественное мероприятие

В преддверии профессионального праздника начальник Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД полковник милиции Бакыт Матмусаев поздравил личный состав, вручил ряду сотрудников очередные специальные звания, ведомственные награды.

Как отмечается, ежегодно первого ноября сотрудники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник - День работника милиции Кыргызской Республики.

В этом году - 96 годовщина со дня образования кыргызской милиции.

В свой профессиональный праздник многие сотрудники органов внутренних дел находятся на "боевом" посту. Ежедневная работа милиционеров связана с огромным риском и ответственностью. Часто они выполняют особо опасные задания. В историю навечно вписаны имена сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

- Низкий поклон вам дорогие ветераны за тот неоценимый вклад, который вы внесли в дело борьбы с преступностью. Я также выражаю слова глубокой благодарности матерям, женам сотрудников ОВД, которые хранят тепло очага, разделяют успехи и неудачи, с волнением и тревогой ждут вас со службы. Желаю вам успехов, здоровья, семейного благополучия", - подчеркнул в своем поздравлении глава СБНОН Бакыт Матмусаев.