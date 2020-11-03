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В Москве встретились дипломаты Кыргызстана и Черногории

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- Евгений Денисенко
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В Москве состоялась встреча временного поверенного в делах Кыргызской Республики в Российской Федерации Айдита Эркина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Черногории Милорадом Шчепановичем. Последний стал гостем посольства КР в РФ.

В ходе встречи, как сообщили в кыргызской дипмиссии, стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между обеими странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также обсуждались актуальные темы многостороннего взаимодействия в рамках международных, региональных и интеграционных организаций.

Свое внимание собеседники уделили и задачам противодействия распространения пандемии COVID-19.

Отмечена необходимость поддержания тесных контактов на всех уровнях, укрепления взаимовыгодного политического диалога, продвижения экономического и инвестиционного сотрудничества, а также расширения межрегионального взаимодействия.

В ходе встречи в посольстве достигнута договорились развивать и укреплять дружественные отношения между Кыргызстаном и Черногорией в различных сферах.


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URL: https://www.vb.kg/393746
Теги:
МИД, посольство, Россия, Кыргызстан
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