В Москве встретились дипломаты Кыргызстана и Черногории

В Москве состоялась встреча временного поверенного в делах Кыргызской Республики в Российской Федерации Айдита Эркина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Черногории Милорадом Шчепановичем. Последний стал гостем посольства КР в РФ.

В ходе встречи, как сообщили в кыргызской дипмиссии, стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между обеими странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также обсуждались актуальные темы многостороннего взаимодействия в рамках международных, региональных и интеграционных организаций.

Свое внимание собеседники уделили и задачам противодействия распространения пандемии COVID-19.

Отмечена необходимость поддержания тесных контактов на всех уровнях, укрепления взаимовыгодного политического диалога, продвижения экономического и инвестиционного сотрудничества, а также расширения межрегионального взаимодействия.

В ходе встречи в посольстве достигнута договорились развивать и укреплять дружественные отношения между Кыргызстаном и Черногорией в различных сферах.