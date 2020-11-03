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За сутки по Кыргызстану зарегистрировано 214 преступлений

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- Виктория Гунгер
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В республике за сутки - 2 ноября 2020 года зарегистрировано в ЕРПП 214 – преступлений и 150 – проступков. Об этом сообщает МВД КР.

Как отмечается, сотрудники органов внутренних дел совместно с другими правоохранительными органами продолжают системную работу по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений.

- Кроме этого, проводятся профилактические мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка, - отмечается в информации.

В МВД КР подчеркивают, что оперативная обстановка в стране под контролем правоохранительных органов.


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URL: https://www.vb.kg/393751
Теги:
МВД, преступление, Кыргызстан
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