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В КР на 1,4 млрд сомов перевыполнен план по сбору налогов

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- Екатерина Улитина
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В октябре в Кыргызстане на 1,4 млрд сомов перевыполнен план по сбору налоговых отчислений. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

"По предварительным данным, Государственная налоговая служба в октябре 2020 года собрала 7 млрд 590,9 млн сомов налогов и платежей. Установленный план выполнен на 123,4%, или перевыполнен на 1 млрд 440 млн сомов.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление налогов увеличилось на 839,5 млн сомов", - говорится в сообщении ГНС.

В целом за 10 месяцев текущего года собрано 62 млрд 646,1 млн сомов налогов и платежей.

За счет перевыполнения плана по налогам за последние 5 месяцев текущего года Налоговая служба добилась сокращения отставания на 5,7 млрд сомов, возникшего вследствие ограничительных мер по противодействию пандемии коронавируса. Так, в марте, апреле и мае текущего года выпадения по налогам составляли в общей сумме 6,4 млрд сомов.


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URL: https://www.vb.kg/393771
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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