100 дней Тилека Токтогазиева

Новым министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации назначен до этого никому неизвестный выпускник Кыргызско–Российского Славянского университета 29–летний Тилек Токтогазиев. До событий 5–6 октября о нем мало кто знал в стране. Но, как оказалось, Токтогазиев не новичок в аграрной отрасли, он владеет несколькими бизнес–структурами, связанными с сельским хозяйством.

Токтогазиеву изрядно перепало во время недавних событий на площади Ала–Тоо. Но он привлек к себе внимание новых властей своими инициативами по реформированию экономики и потому был назначен на должность министра. Теперь у новоявленного шефа аграрной отрасли страны множество задач и планов.

В первый же день пребывания в министерстве он заявил, что там до сих пор пахнет Советским Союзом (будто бы он знал, как тогда пахло), а потому главному аграрному штабу необходимы срочные перемены. Сотрудникам министерства Токтогазиев объяснил, что будет работать по трем основным направлениям: консолидации фермерских хозяйств, цифровизации отрасли и развитию перерабатывающей промышленности. Правда, еще три приоритетных направления насторожили общественность. Новый главный аграрий хочет сфокусировать усилия на рыбном хозяйстве, выращивании лекарственных трав и экспорте ягод. Дело в том, что предшественники Тилека Токтогазиева тоже говорили об усилении работы именно по этим направлениям. А в результате оказались у разбитого корыта не только по этим, но и по другим, основным отраслям, формирующим набор необходимых продуктов питания.

Далее министр стал доказывать, что он человек не только слова, но и дела. Уже на следующий день Токтогазиев пригласил к себе для выработки стратегии развития всех руководителей крупных сельскохозяйственных объединений страны. В своем вступительном слове он признался, что силен далеко не во всех отраслях аграрного производства, а потому ждет от приглашенных конструктивных предложений. А через несколько дней Токтогазиев встретился с новым представителем ФАО ООН в Кыргызстане Аднаном Куреши и обсудил вопросы укрепления сотрудничества с этой организацией.

Как видно, новый министр сельского хозяйства полон амбициозных планов, но сейчас главное для него - не ошибиться в выборе приоритетов. Сейчас ситуация в сельском хозяйстве страны аховая. Если раньше доля аграрного сектора нашей экономики в структуре ВВП составляла 20–30 процентов, то сейчас всего 10 процентов. Влачат жалкое существование семеноводство и племенное дело, а без подъема этих отраслей продовольственную безопасность не создашь.

Нужно решить и другую первостепенную задачу: увеличения финансирования сельского хозяйства. Во всем мире уже давно поняли, что аграрная отрасль без дотаций функционировать не может. Ей также необходимы крупные инвестиции. А как найти деньги - ведь в госказне больше пустоты, чем дензнаков.

Впрочем, Тилек Токтогазиев в силу своего возраста не унывает. Он попросил у правительства 100 дней, и тогда он покажет, на что способен. Подождем, если доживем.