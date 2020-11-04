Адвокат: Сыймык Жапыкеев сводит личные счеты с Жумалиевым через ГСБЭП

Уголовное дело и обыски в офисах депутата Кубанычбека Жумалиева - это попытка свести личные счетов Сыймыка Жапыкеева с депутатом через Службу по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом VB.KG сообщил адвокат Жумалиева Бактыбек Жумашев.

- Позиция Финпола в данном случае необъективна, предвзята и диктуется личной позицией Жапыкеева. Так как речь идет о людях, которые занимают политические посты, то происходящее подходит под определение "политические гонения", - уверен адвокат.

Он добавил, что в сентябре досудебное производство в отношении депутата Кубанычбека Жумалиева в ГСБЭП было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Материалы были переданы в Генпрокуратуру, где согласились с результатами расследования.

- Однако после октябрьских политических событий и назначения Сыймыка Жапыкеева на пост председателя Финпола, дело вновь возобновляют, - сказал Бактыбек Жумашев.

Напомним, летом 2020 года Сыймык Жапыкеев в социальных сетях обвинил Кубанычбека Жумалиева в незаконном обогащении. Якобы, депутат сколотил состояние, всю жизнь работая на госслужбе. Жумалиев обратился потребовал с Жапыкеева через суд компенсацию морального вреда за оскорбления в свой адрес. Суд встал на сторону депутата. Одновременно с этим, в ГСБЭП началась проверка имущества депутатов, в отношении Сыймыка Жапыкеева также было возбуждено дело в МВД, за публичные призывы к совершению преступлений.