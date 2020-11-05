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Коррупционная схема на $1 млрд. Фирмы, кредиты, сроки давности

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- Виктория Гунгер
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Сегодня АКС ГКНБ заявила, что в период с 1993 по 2002 год должностные лица высших государственных органов КР в сговоре с представителями иностранных банков под предлогом развития пищевой, легкой и фармацевтической промышленности, горнорудной отрасли, строительства мусороперерабатывающих заводов организовали коррупционную схему по получению и выводу кредитных средств за границу.

В списке фигурантов 10 компаний. У большинства из них государственная или государственно-частная форма собственности.

"Черная метка"

Стоит отметить, что компании АО "Жибек Жолу" и АО "Кара-Балтинский Горнорудный Комбинат" числятся в списке кредиторов с 2007 по 2010 год. Тогда они получили льготный кредит от Японского Банк Международного Сотрудничества - 238495 долларов – 2007 год, 303084 долларов - 2008 год, 303469 долларов – 2009, 341408 долларов - 2010 год. Кредит получен в эти же годы "Кыргызпотребсоюзом" от России – 191514 долларов в 2007, 193561- долларов в 2008, 193561- в 2009 и 193561 долларов в 2010. При этом на 1 доллар США = 46,7766 сома на 30.04.2011 года.

С 2003-2005 ведущим инженером отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования, экономистом ОАО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат" был Нурханбек Момуналиев. С 2012-2016 он - руководитель аппарата правительства в ранге министра. Назначен директором Государственной кадровой службы 14 апреля 2016 года. С лета 2017 года руководил аппаратом правительства в ранге министра. Ну это, к слову...

Интересен в этом плане и "Кыргызкоммерцбанк", дочка которого в виде филиала находилась в Бишкеке. Но самое интересно, что еще один офис компании официально числился в Великобритании. На данный момент директором банка в базе Минюста числится сын знаменитого хирурга Канат Мамакеев. Правда, возглавил финансовое учреждение он лишь в прошлом году.

История одного кредита

Другой "кредит века" получил в то время гостинично–ресторанный комплекс "Ала–Тоо". Данных о его учредителям в те годы нет. Но вот "кредитное дело" на тот момент получило широкую огласку. Тогда Счетная палата задалась резонным вопросом, почему вместо звездно отеля "Ала-Тоо" после получения 8 млн немецких марок за бетонным забором сереют развалины.

Экстренно была создана комиссия ЖК. И результаты ее расследования были ошеломляющими.

Гостинично–ресторанный комплекс "Ала–Тоо" по распоряжению правительства был передан в марте 1994 года в Госкомитет по туризму. Согласно одному из пунктов этого же распоряжения, акционирование ГРК осуществили Госкомтуризм с Фондом госимущества. Что касается получения кредитных средств, то до сих пор неясно, кто вышел тогда на немецкого спонсора фирму "Инпро". Известно лишь, что добро на реализацию проекта давал тогдашний премьер-министр Апас Джумагулов, а подписывал кредитное соглашение экс-глава Минфина Р.Хасанов.

Кредитное соглашение на 8 млн. немецких марок между Немецким банком развития и Кыргызстаном подписано в августе 1996 года. До этого АО ГРК "Ала–Тоо" уже заключило с фирмой "Инпро" контракт.

Позже Счетная палата нашла нарушения в оформлении документов на получение кредита. Как выяснилось, по всему тексту контракта между фирмой "Инпро" и ГРК "Ала–Тоо" заказчиком выступает "Ала–Тоо", а сам контракт закреплен печатью АО "Интурист" . При этом немецкий спонсор не имел права юридического лица в Кыргызстане. Более того, четко отмечалось, что предоставляемый кредит дается под большой процент.

Один из членов комиссии ЖК депутат Исхак Масалиев, который входил в состав рабочей группы по делу "Интуриста", отмечал СМИ, что "наиболее интересные - это выплаты зарплаты персоналу ГРК "Ала–Тоо"".

- Штатное расписание утверждал глава ГРК Алмакучуков, а не тогдашний шеф Госагентства по туризму и спорту в нарушение постановления правительства, отчисления в Соцфонд и выплаты за проживание менеджера по счету, выставленному в адрес ОсОО "Главтур". Также к целевому использованию не отнесешь оплату командировочных расходов по маршруту Бишкек - Штутгарт тогдашнему шефу Госагентства по туризму и спорту Усекееву. Выявлено 12 пунктов нецелевого использования. При этом, Окмотбек Алмакучуков будучи шефом "Главтура" с 1998 по 2001 год был директором и в ГРК "Ала–Тоо". А затем и вовсе занял кресло главы председатель Госкомитета по туризму, спорту и молодежной политике при Правительстве КР. Минфин из госказны в счет погашения кредита уже был вынужден вернуть немцам пятьдесят с лишним миллионов сомов за развалины. И это лишь в первый год, - подчеркнул тогда в интервью отечественному изданию Масалиев.

К слову, в свое время Алмакучуков возглавлял скандальный проект "Дом Москвы" в Бишкеке. Его также называли "акаевским кадром".

- Я приглашен был лично Акаевым на работу. Исходя из этого, могу сказать, что я его человек. Но с другой стороны я не являлся членом той команды, которая была близка к нему и определяла политику внутри страны. Мне не ведомо было, что там творилось. С другой стороны я поработал более 4 лет на госслужбе, набрался опыта. У меня открылись глаза на многие процессы, и этот опыт помогает мне в бизнесе, в контакте с людьми, с гражданским обществом, - отмечал он тогда в одном из своих интервью.

В 2015 году он описывал себя, как успешный бизнесмен в сфере туризма.

Но вернемся к ГРК "Ала-Тоо". В 2007 году ГРК "Ала-Тоо" пытались продать, но покупателей найти не удалось. В базе Минюста по сей день директором комплекса числится некий Карып Ибраимов.

Для справки:

Ранее гостиница "Тянь-Шань", затем "Ала-Тоо". Гостиница "Ала-Тоо", Киргизского отделения Всесоюзного акционерного общества "Интурист" (просп. Дзержинского, 1). Построена в 1960 построенная по проекту архитектора И. Люблинского. В ней было 113 комнат, одновременно она может принять свыше 250 человек. На втором этаже был расположен один из лучших городских ресторанов "Ала-Тоо".

На его месте сейчас возводится многоэтажная элитка.

Другие, указанные в списке компании, в принципе, кроме принадлежности к государству, ничем не примечательны.

Вот только все поднятые дела по выводу средств имеют почти 20-летнюю историю. И смогут ли привлечь за них к ответственности по истечению срока давности?


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URL: https://www.vb.kg/393845
Теги:
бизнес, кредит, уголовная ответственность, АКС ГКНБ, Бишкек, Кыргызстан
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