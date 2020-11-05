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На Ошском рынке мужчину ударили молотком

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники патрульной службы милиции задержали подозреваемого в нападении на человека.

4 октября примерно в 16.40 на линию "102" поступил звонок о том, что на Ошском рынке неизвестный 40-45 лет ударил железным молотком мужчину. В результате удара, пострадавший получил серьезный вред здоровью.

Сотрудники патрульной милиции незамедлительно провели розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался Э.А. 1975 года рождения.

По данному факту Ленинское РОВД зарегистрировало факт в Едином реестре преступлений и преступлений и начало досудебное производство по статье 138 УК КР (причинение тяжких телесных повреждений).


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URL: https://www.vb.kg/393848
Теги:
задержание, нападение, Патрульная милиция, Кыргызстан
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