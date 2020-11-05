Садыр Жапаров провел телефонные переговоры с премьер-министром Казахстана

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр, исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте правительства Казахстана.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе кыргызской стороны.

"Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Казахстана и Кыргызстана в торгово-экономической, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах. Рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС и СНГ, а также опыт борьбы с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.