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Садыр Жапаров провел телефонные переговоры с премьер-министром Казахстана

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- Екатерина Улитина
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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр, исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте правительства Казахстана.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе кыргызской стороны.

"Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Казахстана и Кыргызстана в торгово-экономической, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах. Рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС и СНГ, а также опыт борьбы с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/393862
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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