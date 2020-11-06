Задержан экс-глава ОГУКС мэрии Бишкека

Финансовой полицией КР по факту злоупотребления должностным положением при строительстве детского сада задержан бывший руководитель Общественно-государственного управления капитального строительства мэрии г. Бишкек гражданин "О.С.". Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Установлен, что руководящие должностные лица ОГУКС мэрии Бишкека вопреки интересов государства и народа действуя в нарушение Закона КР "О государственных закупках" заключали заведомо невыгодные договора на строительство детского сада на общую сумму около 70 миллионов сомов.

Сегодня во второй половине дня Первомайским районным судом задержанному будет применена мера пресечения.