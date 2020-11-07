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Кыргызстанцы в РФ хотят помочь соотечественникам на родине

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- Евгений Денисенко
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Кыргызские предприниматели, проживающие в России и имеющие здесь свой бизнес, стремятся оказать в меру сил и возможностей содействие жителям родной республики. Планы на этот счет сейчас прорабатываются в Общероссийском Кыргызском конгрессе (ОКК)– единственной на сегодняшний день кыргызской диаспоральной организации федерального масштаба.

"Пандемия крепко ударила и по нашим бизнесменам в самой России, - говорит президент ОКК Кубанычбек Кожоев. - Но в ней сейчас предпринимаются различные меры поддержки предпрнимателям со стороны государства, и это приносит свои результаты. Последние несколько лет наш конгресс активно занимался налаживанием партнерских связей между бизнес-сообществами России и Кыргызстана, продвижением кыргызской продукции на российские рынки. Большую роль в этом играют входящие в конгресс диаспоральные сообщества, созданные по земляческому принципу. В сегодняшние непростые времена отдача от них еще больше возрастает".

"Такие организации созданы и создаются выходцами из конкретных районов, даже сел Кыргызстана, их же названия и носят – "Араван", "Узген", "Иссык-Куль", "Талас" и так далее. И помогают непосредственно своей малой родине, направляют средства на обновление там инфраструктуры, ремонт или строительство объектов сокультбыта – школ, больниц, мостов, спортплощадок, других сооружений. В первые месяцы пандемии такая поддержка по вполне понятным причинам ослабла, в ряде случае даже временно прекратилась. Но сейчас появляется возможность возобновить, активизировать ее", - продолжает Кожоев.

И она, считает президент ОКК, тем более важна, учитывая нынешнее сложное экономическое положение, переживаемое Кыргызстаном. И - в связи не только с пандемией, но и с последними политическими событиями в республике, сказавшимися и на экономике.

- У нас были большие планы на нынешний год, - делится Кожоев. - Хотели весной провести форум предпринимателей-кыргызстанцев, с приглашением их и из самого Кыргызстана, выработать совместные инициативы. От этого намерения не отказываемся, но, как говорится, придется подождать до лучших времен. А пока занимаемся другими проектами, цель которых – помочь кыргызскому экспорту в Россию.

Один из таких проектов – создание на базе крупного торгово-рыночного комплекса "Садовод" в Москве торгово-логистический центр для кыргызских экспортеров. По словам Кожоева, согласие от администрации "Садовода" уже получено, сейчас решаются необходимые технические, организационные вопросы. Такой центр призван не только содействовать реализации в российской столице кыргызской продукции – продовольственной, швейной. Но и - адаптировать производителей ее к особенностям и требованиям рынка и торговых сетей РФ, к использованию современных методов торговли, в том числе электронной.

Другой проект сейчас прорабатывается во взаимодействии с предпринимателями-выходцами из других центральноазиатских республик. Он аналогичен предыдущему, но предусматривает больше возможностей для реализации товаров, в том числе кыргызских. И не только в Москве, но и в Московской области.


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URL: https://www.vb.kg/393886
Теги:
Россия, соотечественники, Кыргызстан, Помощь
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