Кыргызстан расширит торговые связи со странами ЦА и ШОС

Товаропроизводители из Кыргызстана примут участие в 10-м ежегодном Центральноазиатском торговом форуме. Он запланирован на 16-20 ноября 2020 года и пройдет в виртуальном формате.

Этот форум по развитию региональной торговли в ЦА на тему "Центральная Азия – развитие и процветание" будет посвящен, как сообщается, изучению новых тенденций и реакции рынка в регионе во время экономического восстановления после COVID-19.

Мероприятие организуется на нескольких онлайн-платформах, включая Zoom, Facebook Live и YouTube. И объединит на одной площадке международных и местных экспертов и новаторов, сообщили в Агентстве США по международному развитию (USAID, которое и инициировало этот форум.

Запланированы дискуссии на такие темы, как влияние COVID-19 на региональные цепочки поставок, восстановление туризма в Центральной Азии, развитие регионального энергетического рынка, региональные проблемы и возможности электронной торговли, налаживание диалога между государственным и частным секторами, опыт женщин-предпринимателей из региона и другое.

Кроме того, запланированы онлайн-переговоры более производителей плодоовощной продукции из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с потенциальными партнерами по всему региону и за его пределами.

Перспективы межрегионального сотрудничества также были рассмотрены в ходе состоявшегося на днях форума глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Он, по информации ШОС, прошел в режиме видеоконференции под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера и при участии глав регионов Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, представителей заинтересованных ведомств экономического блока этих стран.

Выступивший на форуме генеральный секретарь ШОС Владимир Норов подчеркнул, что Программа развития межрегионального сотрудничества государств-членов этой организации комплекса мер по развитию взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также в области гуманитарных связей и туризма. А сам этот форум позволяет открыть новые возможности для регионов, повысить их инвестиционную привлекательность, активизировать межрегиональную кооперацию, создать дополнительные рабочие места, оказать содействие в преодолении негативных последствий пандемии.

Участники приветствовали предложение губернатора Челябинской области организовать весной 2021 года в Челябинске (при условии нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки) очную встречу глав регионов и конгресс представителей бизнес-сообществ стран ШОС. Поддержана и идея провести экспертную встречу по вопросам развития форума в декабре 2020 года.