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Посольство КР взяло на контроль дело об убийстве кыргызстанца в Мордовии

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- Евгений Денисенко
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Расследование убийства в Республике Мордовия гражданина Кыргызстана взято на контроль посольством КР в РФ. Эта трагедия, напомним, произошла в ночь на 6 ноября на территории мясокомбината, где находились на работе 56-летний погибший и его 33-летний убийца.

"Между ними в коридоре произошла словесная перепалка, в ходе которой подозреваемый ударил потерпевшего в область лица. Пострадавшему была вызвана скорая помощь. Однако, подъехавшие медицинские работники констатировали его смерть. Согласно проведенному судебно-медицинскому исследованию, скончался потерпевший от черепно-мозговой травмы", - подтвердили в посольстве ранее озвученную версию происшедшего.

В отношении подозреваемого Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

"По информации представителя мясокомбината, здесь трудятся более 1600 человек, из них 50 - иностранцы. Оба мужчины, о которых идет речь, работают на мясоперерабатывающем комплексе с февраля 2020 года и характеризуются на производстве положительно. Погибший числился в штате аутсорсинговой компании. Все меры по отправке тела на родину и финансовой помощи родным предприняты", - проинформировали в дипмиссии.

"Допрошенный подозреваемый свою причастность к случившемуся не отрицает. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается", - отметили в посольстве.


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URL: https://www.vb.kg/393991
Теги:
посольство, Россия, убийство, драка, Кыргызстан
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