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Доллар уходит в небо

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- Александра Василькова
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Еще совсем недавно доллар продавали на Моссовете по 81,9 сома за единицу, а теперь его стоимость стал чуть выше отметки в 84 сома.

Надо отметить, что стремительный рост стоимости иностранной валюты наблюдается не только в Кыргызстане, но и в соседних странах. Чем это вызвано, "Вечерке" объяснил экономический эксперт Денис Бердаков.

- Наиболее существенная внешняя причина ослабления сома - это, как ни странно, падение рубля по отношению к американской валюте. Конечно, в Кыргызстане плавающий курс национальной валюты, но он довольно сильно коррелируется именно с российским рублем, - говорит он.

Вместе с тем одной из главных причин падения рубля, как считают финансовые аналитики, являются выборы президента в США. Так, к примеру, на этом фоне доллар на Московской бирже впервые с 2016 года превысил 80 рублей. Такая же ситуация и с евро: впервые с 2014 года евро на торгах превысил отметку в 94 рубля. Как пишет ряд российских СМИ, по причине выборов президента в США рост курса доллара к рублю был неизбежен. Соответственно это сказалось и на кыргызском соме.

Вторая причина удорожания доллара по отношению к рублю - падение цен на нефть. Из–за второй волны коронавируса и закрытых границ запасы нефти начинают возрастать, следовательно, спрос и цена на нее снижается.

По словам Дениса Бердакова, существуют и внутренние факторы влияния на стоимость сома по отношению к другим валютам.

- Прежде всего это явный мощный вывод капитала. Вторая причина - более– менее возобновилась экономическая активность. Примерно с конца сентября. Люди начали массово закупать товары, что вызвало рост спроса на доллар. В результате иностранной валюты в финансовой системе стало меньше. Третий фактор - институты, выделившие КР помощь для борьбы с коронавирусом, пока что отправили в страну только половину обещанной суммы. Нам просто не хватает входящих денег, а потому снижается и курс национальной валюты, - объясняет Бердаков.

По его прогнозу, сом в принципе может незначительно укрепиться. Однако шансов на это немного.

- Есть вариант, что рубль отыграет свои позиции по отношению к "американцу". Тогда сом откатится на уровень 80–81 сом за доллар. Кроме того, может случиться, что произойдет ослабление доллара в целом по отношению ко всему пулу валют развитых стран. Тогда мы можем скорректироваться напрямую, не через российский рубль. Это, как минимум, заморозит сом на нынешней позиции, - считает эксперт.

В целом, отмечает Денис Бердаков, такой сценарий развития событий маловероятен, поскольку экономика развитых стран сейчас в связи с коронавирусом на неопределенное время уходит в локдаун, а развивающиеся страны, к каковым относится и КР, вступили в такую фазу экономического спада, что их валюты могут девальвироваться быстрее, чем доллар падает по отношению к деньгам развитых стран.

Отметим, с 1993 года в КР функционирует режим плавающего обменного курса, который основан на балансе спроса и предложения.

При данном режиме Национальный банк не является жестким регулятором внутреннего валютного рынка и не определяет тенденции курсов валют, а нацелен на смягчение резких колебаний.

Это означает, что курс сома не является фиксированным и какие–либо действия по выравниванию курсов или темпам их изменения не совершаются. Динамика курса сома определяется соотношением спроса на иностранную валюту и ее предложения на валютном рынке, а значит коррелируется рыночными механизмами.


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URL: https://www.vb.kg/394042
Теги:
курс валют, доллар, Кыргызстан
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