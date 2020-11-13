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Доллар около 85, евро – 100. Нацбанк вновь провел интервенцию

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- Виктория Гунгер
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Накануне доллар вновь достиг рекордных 84,9 сома. Чтобы сгладить курс валюты, НБ КР вышел на рынок с интервенцией.

По данным регулятора, продано 6,2 миллиона долларов с расчетами на дату сделки.

- Еще 20,6 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. Всего с начала года НБ КР провел 16 интервенций, продав 372,5 миллиона, - говорится в информации.

Стоит напомнить, что в последние дни "американец" колебался в пределах 83,6-84,9 сома, евро в пределах – 98,7-100,4 сома. При этом последние крупные интервенции Нацбанка снизили рост валюты на пару дней, затем курс вновь продолжил рост.

Эта первая за ноябрь интервенция регулятора.

В настоящее время в "обменках" Бишкека, доллар покупают за 84,53, продают – за 84,90. Курс НБ КР – 84,50.

Покупка евро – 95,11, продажа – 100,86. Курс НБ КР – 99,61.


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URL: https://www.vb.kg/394048
Теги:
курс валют, доллар, Бишкек, Кыргызстан
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