Доллар около 85, евро – 100. Нацбанк вновь провел интервенцию

Накануне доллар вновь достиг рекордных 84,9 сома. Чтобы сгладить курс валюты, НБ КР вышел на рынок с интервенцией.

По данным регулятора, продано 6,2 миллиона долларов с расчетами на дату сделки.

- Еще 20,6 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. Всего с начала года НБ КР провел 16 интервенций, продав 372,5 миллиона, - говорится в информации.

Стоит напомнить, что в последние дни "американец" колебался в пределах 83,6-84,9 сома, евро в пределах – 98,7-100,4 сома. При этом последние крупные интервенции Нацбанка снизили рост валюты на пару дней, затем курс вновь продолжил рост.

Эта первая за ноябрь интервенция регулятора.

В настоящее время в "обменках" Бишкека, доллар покупают за 84,53, продают – за 84,90. Курс НБ КР – 84,50.

Покупка евро – 95,11, продажа – 100,86. Курс НБ КР – 99,61.