КР заинтересован в развитии дружеских отношений с зарубежными партнерами

Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики, премьер-министр Садыр Жапаров сегодня, 13 ноября, встретился с главами дипломатических представительств и международных организаций, а также с почетными консулами иностранных государств, аккредитованными в Кыргызстане. Об этом сообщает его пресс-служба.

В своем выступлении перед участниками встречи и. о. главы государства отметил, что основной сутью дипломатии является построение "золотого моста" между народами и государствами.

Садыр Жапаров особо подчеркнул, что Кыргызстан всегда заинтересован в развитии дружеских отношений со своими зарубежными партнерами, а также с международными и региональными организациями. Он также сообщил, что события, прошедшие 5 октября в Кыргызстане, стали результатом несправедливых парламентских выборов. Как отметил и. о. президента, на сегодняшний день ситуация в стране стабилизировалась и политические процессы вернулись в правовое поле.

Садыр Жапаров подчеркнул, что в настоящий момент перед государственными органами поставлена задача - решение актуальных социально-экономических проблем в стране, возврат доверия инвесторов и реформирование системы государственного управления.

Он также отметил, что Кыргызская Республика будет неизменно придерживаться преемственности в проведении внешней политики и строгого соблюдения всех своих международных обязательств в рамках ранее достигнутых двусторонних и многосторонних договоренностей.

Он акцентировал особое внимание на текущих приоритетах внешней политики, заверил, что, как и прежде, Кыргызстан продолжит линию по укреплению сотрудничества с союзниками, стратегическими партнерами и выразил признательность иностранным государствам и международным организациям за поддержку Кыргызстана в противодействии пандемии коронавирусной инфекции.

И.о. президента также отметил важное значение, которое Кыргызская Республика придает сотрудничеству с ключевыми международными структурами, такими как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, ООН, ЕС, СНГ, ССТГ и другие.

Садыр Жапаров поблагодарил представителей дипломатического корпуса за участие в мероприятии и выразил надежду на дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества Кыргызской Республики с международным сообществом.