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При получении взятки задержан сотрудник МВД КР

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- Оксана Гут
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По факту вымогательства взятки задержан сотрудник МВД КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

12 ноября ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с СВР МВД КР при получении взятки в размере 30 тысяч сомов задержан оперуполномоченный УВД Ленинского района г. Бишкек З.Ж.А.

Установлено, что задержанный вымогал денежные средства в размере 100 тысяч сомов за непривлечение к уголовной ответственности по

досудебному производству в отношении заявителя.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.326 (Вымогательство взятки) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/394060
Теги:
ГКНБ, МВД, задержание, взятка, Кыргызстан, уголовное дело
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