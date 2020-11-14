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Несмотря на пандемию, доля выходцев из Средней Азии в РФ увеличилась

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- Евгений Денисенко
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Сжатие по причине пандемии миграционных потоков в Россию из разных стран оказалось неравномерным. И наименее эти потоки сократились из стран Средней Азии, сообщает "Ритм Евразии" (информационно-аналитическое издание, посвященное актуальным проблемам интеграции на постсоветском пространстве).

Как отмечается, по данным Главного управления МВД России по вопросам миграции, отвечающего за ведение миграционной статистики, в январе-сентябре текущего года общее количество иностранцев, прибывших в страну, упало вдвое. За девять месяцев 2020-го на миграционный учет по месту жительства и пребывания было поставлено 7,6 млн человек, тогда как за аналогичный период прошлого года – 14,9 млн. Из-за карантинных ограничений и падения деловой активности в Россию, если судить по данным за прошлый год, не въехало 7,3 млн человек. А учитывая, что иммиграция в Россию на протяжении предшествующих лет постоянно возрастала, можно заключить, что сокращение числа мигрантов оказалось еще больше.

В целом же миграционные связи с дальним зарубежьем сократились сильнее, чем со странами СНГ и другими государствами постсоветского пространства, включая частично признанные (Абхазия, Южная Осетия). Самые низкие темпы сокращения миграционных потоков характерны для стран Средней Азии, лидирующих по числу направляемых в Россию трудовых мигрантов. В среднем число граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, поставленных на миграционный учет органами МВД, в январе-сентябре этого года сократилось всего на 28,5%, или чуть более чем на четверть. За девять месяцев прошлого года в РФ из трех перечисленных республик прибыли 6,5 млн человек, а в январе-сентябре этого года – 4,7 млн. В абсолютных цифрах миграционный поток из этих стран сократился на 1,8 млн человек, что пока явно далеко от катастрофических показателей.

Причем особой разницы между государствами, которые входят в состав ЕАЭС и пользуются льготным миграционным режимом, и другими странами, не прослеживается. Не наблюдается и особой разницы в динамике миграционных потоков из трех упомянутых среднеазиатских республик. Темпы сокращения числа приехавших в РФ граждан Кыргызстана, который является участником ЕАЭС, а также Узбекистана и Таджикистана, которые в Союз не входят, оказались практически одинаковыми (28-29%). Объясняется этот факт, по-видимому, тем, что большинство среднеазиатских мигрантов в России работают неофициально, без оформления необходимых документов. А значит, никакой разницы в трудоустройстве и получаемых льготах между гражданами этих стран нет. Поскольку же главной причиной сокращения трудовой миграции является сжатие рынка труда, затрагивает оно всех мигрантов одинаково.

При этом в тех нишах, где были заняты граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, спрос на рабочие руки, судя по всему, сократился гораздо меньше, чем в отраслях, где работали выходцы из Беларуси, Казахстана или Украины.

В процентном отношении доля выходцев из Средней Азии среди граждан стран СНГ и других государств и территорий бывшего СССР даже увеличилась. Если по итогам января-сентября 2019-го граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана составляли 63% всех иностранцев, поставленных МВД РФ на миграционный учет, то по результатам девяти месяцев нынешнего года – уже 70%. А с учетом Казахстана и Туркменистана, трудовая иммиграция из которой невелика, этот показатель превысил три четверти.

То есть одновременно с сокращением на треть общего числа прибывших из республик бывшего СССР иностранцев этническая структура миграции все более меняется в пользу выходцев из Средней Азии. Семь из десяти иностранцев, прибывших в Россию из стран СНГ в текущем году, являются гражданами республик этого региона.


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URL: https://www.vb.kg/394076
Теги:
Россия, СНГ, трудовая миграция, коронавирус, карантин
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