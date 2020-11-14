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Жапаров поздравил работников сельского хозяйства с праздником

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- Оксана Гут
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Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

Ниже приводим текст поздравления:

"Уважаемые работники сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Поздравляю Вас с профессиональным праздником работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Больше половины нашей страны проживают в сельской местности, занимаясь земледелием и животноводством. Сельское хозяйство является одним из основных отраслей в нашей экономике страны. Хотелось бы выразить благодарность нашим фермерам, крестьянам и рабочим перерабатывающих предприятий за то, что они, несмотря на трудные природные и климатические условия и нехватку необходимых ресурсов, постоянно прилагают усилия для полноценного обеспечения населения республики сельскохозяйственной продукцией.

Основной целью социально-экономической политики правительства Кыргызской Республики является улучшение качества жизни в регионах, расширение экспорта, повышение рентабельности производства сельхозпродукции.

Правительство Кыргызской Республики намерено продолжить реализацию проекта по выдаче аграриям страны льготных кредитов, предоставлению специализированной сельскохозяйственной техники на условиях лизинга, восстановлению ирригационной системы и предоставлению всех необходимых условий для развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

В этот день хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, счастья и успехов, богатого урожая и развития аграрной отрасли в целом".


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URL: https://www.vb.kg/394079
Теги:
правительство, праздник, сельское хозяйство, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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