Cекреты того, как стать успешным в Москве

Двенадцать лет назад историк по образованию, руководитель частной компании Кубан АбЫлкасымов из Бишкека переехал в Москву. Прошел путь от грузчика до руководящей должности в успешной московской компании. Сегодня он делится с читателями "ВБ" советами, как выживать в миграции.

Влюбленный в Арбат

Кубан Абылкасымов отправился покорять Москву в 41 год в 2008–м. Хотя и на родине жизнь вроде неплохо складывалась. Он был директором в общественном объединении, которое проводило тренинги по профилактике заболеваний в селах. В связи с чем много времени проводил на Иссык–Куле.

- Но я понял, что когда–нибудь моя деятельность в Кыргызстане прекратится и нужно что–то искать. И тут сестры позвали в Москву. Они в свое время окончили московские вузы и задолго до меня переехали туда. В дальнейшем они планировали вместе эмигрировать в Америку, что и сделали, а я остался в России. Москва мне понравилась и сейчас нравится. Многие ее не любят, даже сами москвичи: ругают, говорят "жесткий город, грубые люди". Я не согласен. Ведь я здесь живу, работаю, здесь востребован, здесь друзья и коллеги. Почему я должен к Москве относиться негативно? Кстати, старшая сестра живет в Нью–Йорке и тоже скучает по Москве.

Кубан в советское время окончил истфак Кыргызского государственного университета. Рассказывает, что как историк в Москве любит гулять по запутанным старинным улицам исторического центра столицы, по Арбату.

- Люблю бродить по маршрутам героев книги "Москва и москвичи" Владимира Гиляровского, по старым улицам центра Москвы. Я воображаю, как происходило описанное Гиляровским. Любуюсь зданиями, недавно увидел заброшенное строение на улице Электрозаводской, покопавшись в Википедии, выяснил, что это бывшая обувная фабрика, XVIII век. А в самом центре Москвы местный ЖКХ расположился в старом бревенчатом здании, которое оказалось бывшим домом купца, жившего здесь на рубеже XVIII и XIX веков, - увлеченно делится Кубан.

Мы поинтересовались, как относятся к приезжим в столице России.

- Нормально относятся. Если ты труженик и относишься к Москве с уважением, то тебя тоже здесь будут уважать. Помните Марата Исаева? Он наш земляк, вместе с полицейским бросился спасать женщину, упавшую на рельсы метро, и получил награды от президента России, президента Кыргызстана и от мэра Москвы. О нем писали все московские СМИ как о герое из Кыргызстана, хотя таких героев много. Наш парень на пожаре вынес лежачую бабушку–инвалида, если бы не он, она бы погибла. Два молодых человека в Питере вытащили провалившегося под лед мальчика. Таксист увидел, что девушка забыла сумочку у него в машине, и несколько часов простоял у подъезда, ожидая ее. Она была потрясена поступком таксиста. Но есть и негатив. Если ты маргинал, не уважаешь законы и культуру страны, в которой живешь и работаешь, тогда извини, претензий у тебя не должно быть. Порой в криминальной хронике мелькают наши: то по пьяному делу драку учинили, то таксист сбил кого–то, то еще что–нибудь. А ведь из всего этого складывается общее мнение о народе, о кыргызах, - размышляет наш герой.

Понаехали тут!

Сейчас Кубан ведет страничку в "Фейсбуке", где рассказывает о своей жизни, публикует небольшие рассказы–воспоминания под заголовком "Записки мигранта". А вспомнить есть что. Прежде чем Абылкасымов нашел свое место в чужой стране и городе, ему пришлось испытать все трудности мигрантской жизни без гражданства.

- Без паспорта россиянина было чрезвычайно тяжело найти работу не потому, что я кыргыз, а потому, что был такой закон, - объясняет он. - На собеседовании мне часто отказывали, хотя я видел, что на порядок выше остальных кандидатов. Я без вопросов уходил, потому что понимал: работодатель не будет заниматься моим трудоустройством. Сегодня устроиться на работу стало проще. По отношению к гражданам Кыргызстана есть послабления. На улицах, в общественном транспорте в те времена я не ощущал предвзятого отношения к себе. Да, народ здесь другой и отношения другие. В сложном огромном мегаполисе, где собраны чуть ли не все расы и национальности, отношения сложные.

Как только я прилетел, решил поработать на стройке, жил в густонаселенной квартире. Потом возглавил бригаду грузчиков в супермаркете, затем был разносчиком газет. После получения гражданства РФ устроился в магазин, отвечал за выкладку товара на полках. Дорос до менеджера. После прошел конкурсный отбор на место мерчендайзера в представительство иностранного бренда и поднялся до менеджера по работе с ключевыми клиентами. Несколько лет назад заинтересовался санитарными коммерческими услугами. Через два года меня нашла в Интернете мой нынешний директор, мы сразу поняли друг друга и с тех пор работаем вместе, - говорит Кубан.

Сейчас он заместитель руководителя, и гордится тем, что за четыре года вместе с начальницей помог подняться компании, которая сейчас стала одной из ведущих на московском рынке. Компания занимается санитарной обработкой помещений. Это направление сегодня востребовано как никогда. Но и меры предосторожности принимаются самые серьезные.

- Мы работали и в карантин, дезинфицировали жилые и нежилые помещения. Конечно, вне работы при проезде в метро или электричке с собой всегда есть запасная маска и перчатки, в кармашке рюкзака санитайзер. К счастью, я не болел, бог милует! - замечает Абылкасымов.

На страничке Кубана чаще всего он на фотографиях с рюкзаком за спиной.

- Для тех, кто живет в Москве, рюкзак незаменимая и очень нужная вещь, он неразлучен с тобой весь день, выходишь из дома утром, закидываешь за спину и так до вечера, вечером возвращаешься и скидываешь... Это как Ленин и Красная площадь, СССР и КПСС, кыргыз и чучук... Главное, чтобы все туда вмещалось, - шутит наш герой.

Супруга Кубана Айгуль работает вместе с ним. А связь с родиной Абылкасымов держит через родных. Его дочери живут в Бишкеке. Старшая, Алтынай, давно замужем, воспитывает четверых детей. Младшая, Чолпон, в этом году окончила школу и поступила в Академию управления при президенте.

- Старшая дочь не хочет переезжать. Младшая живет с бабушкой, но на следующий год собирается к нам в Москву. Она владеет тремя языками, изучает четвертый. На Иссык–Куле живет младший брат с семьей, он фермер, и никуда не собирается уезжать, - дает полный расклад наш герой.

Где наша не пропадала

Кубан отмечает, что найти работу в Москве можно, но при условии, если человек не боится трудностей.

- Работа разная, от черной до топ–менеджеров. Некоторым не нравится, что приходится далеко ехать. Я каждый день в ранних электричках вижу, как народ едет на работу из Подмосковья, порой по два часа туда и обратно. Некоторым не нравится график, но я знаю людей, которые работают без выходных и довольны. Есть и те, которые трудятся за копейки и благодарят Всевышнего! А есть такие, кто кричит, что мигранты везде все позанимали. Но никто из приезжих не претендует на вакансии местных жителей, потому что туда приезжих не возьмут. Мигранты устраиваются там, где местные и не хотят работать, - говорит Абылкасымов.

По его наблюдениям, кыргызы психологически гибкие и находчивые. Даже во время карантина они умудрялись работать.

- Наши не боятся незнакомой работы, быстро всему учатся. Им достаточно объяснить, а если спросить: сможешь, уверено ответят: "Смогу!". И смогут, и будут успешными! - уверяет Кубан.

На страничке Абылкасымова собрано множество историй кыргызских мигрантов. Например, Эрмек, который прошел путь от грузчика до владельца небольшого таксомоторного бизнеса. Или Айчолпон, которая стала совладелицей шоу–рума (демонстрационного торгового зала) на Таганской. Она привозит в Москву изделия из Кыргызстана.

Во время пандемии и самоизоляции мигранты массово покинули свои рабочие места. Особенно не хватает дворников.

- Казалось бы, освободилось много рабочих мест для россиян. Мэр Москвы подчеркнул, что он намерен привлечь местное население из провинций России. Но воз и ныне там. Я не злорадствую. Бываю в разных местах Москвы каждый день и вижу мусор, листья. Управляющие компании открыто говорят о том, что работать некому, - говорит Абылкасымов.

Советы бывалого

Тем, кто решится на переезд в Россию, Кубан может дать несколько советов.

- Прежде всего вы должны быть готовы к тому, что здесь все далеко не так, как вы себе рисовали, поймете, что здесь никому не нужны. Не гнушайтесь никакой работы, беритесь за то, что предлагают, научитесь многому. Я был директором, а приехав в Москву, пошел рабочим на стройку. Но это опыт, и он пригодился в дальнейшем.

Особой разницы между бишкекчанами и москвичами Абылкасымов не видит.

- Коренные москвичи и коренные бишкекчане очень похожи. Москвичи очень интеллигентны. У них сохранилась городская культура, которая и бишкекчанам была присуща, - рассуждает он. - Со мной работают москвичи, они люди высокой культуры. Но все же есть некоторые отличия. У нас все–таки Азия, а здесь Европа. Если у нас с детства учат уступать место старшим, то здесь, наоборот, место дают детям. Родителей мы содержим, а здесь стараются жить отдельно от родителей. Если мы любим ходить в гости друг к другу, то москвичи пойдут в кафе или в бар. Ну и еще мы, азиаты, ведем витиеватые подходы к решению, а здесь говорят прямо и просто.

Кубан говорит, что последний раз был на родине три года назад и сейчас накатывает ностальгия по родному Иссык–Кулю.

- Я не думал, что надолго уеду из Кыргызстана, а теперь точно знаю, что, возможно, уехал навсегда, - отмечает он. - Мне не хватает сузмо и порой хочется домашней жармы. Планировали в этом году собраться всей семьей - сестры из Америки, мы из Москвы, но пандемия закрыла все дороги. Очень хочется полежать на горячем песочке и поплавать. Хочется вдохнуть запах гор, можжевельника, альпийских запах лугов!