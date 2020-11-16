В Санкт-Петербурге был обстрелян автомобиль кыргызстанца

Под обстрел попал на своей машине марки "Киа Рио" в Санкт-Петербурге 31-летний гражданин Кыргызстана. Все произошло 14 ноября около 11.00 на Выборгской стороне, сообщили в местных правоохранительных органах.

Причиной инцидента, обстоятельства которого сейчас выясняются, стал дорожный конфликт между пострадавшим и владельцем фургона "ГАЗель". В результате последний четыре раза выстрелил из травматического пистолета по машине приезжего из КР. Сам он, к счастью, не был ранен, одна пуля попала в правое крыло автомобиля.

После этого стрелявший поспешил скрыться с места преступления. О случившемся очевидцы тут же сообщили в полицию. Был введен план "Перехват". И уже через час возле одного из домов была обнаружена та самая "ГАЗель". Ее владельцем оказался индивидуальный предприниматель - уроженец Азербайджана с российским гражданством.

Он задержан, у него изъят пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство".