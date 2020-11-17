В Кадамжайском районе в пожаре погиб 46-летний мужчина

В Баткенской области в пожаре погиб 46-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Возгорание произошло вчера днем в частном доме села Шакшак Кадамжайского района. Площадь пожара составила 96 кв.м, полностью сгорели шиферная крыша, мебель, домашние принадлежности. В доме находился мужчина 1974 г.р. В результате полученных ожогов, он скончался.

Причина возгорания пока уточняется.

Всего, по данным ведомства, за сутки в стране зарегистрировано 11 пожаров, к тушению которых привлечено 13 пожарных расчетов.

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